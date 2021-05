Salone di Ginevra 2022: svelate le possibili nuove date

Un po’ come tutti gli eventi automobilistici più importanti, anche il Salone di Ginevra è stato rinviato diverse volte a causa del coronavirus. Di recente, il CEO della famosa kermesse, Sandro Mesquita, ha confermato lo svolgimento della prossima edizione del salone durante la cerimonia dell’elezione dell’Auto dell’Anno 2021.

Il dirigente ha affermato di essere parecchio ottimista sullo svolgimento del Salone di Ginevra 2022 in quanto ci sono alcuni accordi prossimi alla chiusura con importanti partner. Le ultime indiscrezioni trapelate sul Web confermano ancora una volta lo svolgimento nel corso del 2022, più precisamente dal 17 al 27 febbraio. Ad ogni modo, gli organizzatori della manifestazione dovrebbero annunciare le date ufficiali nei prossimi giorni.

Grazie ai costi accessibili per acquistare uno spazio espositivo, il Geneva International Motor Show (GIMS) presto tornerà in Europa per permettere agli appassionati del settore automobilistico di conoscere dal vivo le ultime novità di settore provenienti sia da grandi produttori di auto che da startup e designer.

Il Salone di Ginevra è stato uno dei primi grandi saloni internazionali ad essere stato cancellato nel 2020 a causa del coronavirus. Il precedente organizzatore dell’evento, la fondazione Salon International de l’Automobile, ha deciso di vendere i diritti alla Palexpo SA, ossia la società che possiede gli spazi espositivi dove si tiene l’evento. Quest’ultima sarà dunque il nuovo organizzatore della kermesse.

In precedenza, Sandro Mesquita ha annunciato alcuni possibili cambiamenti al format dell’evento durante un’intervista con un quotidiano svizzero. Egli sostiene che molto probabilmente il Salone di Ginevra 2022 sarà un evento ibrido, con una parte digitale e una fisica. L’ultima edizione dell’evento si è tenuta nel marzo del 2019 in un momento in cui nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto nei mesi successivi.

Lo scorso anno, la kermesse è stata cancellata pochi giorni prima dell’apertura ufficiale a causa di alcuni focolai di coronavirus scoperti in Europa. Anche se nulla al momento è stato ancora confermato in via ufficiale, si spera che la campagna vaccinale possa portare notizie positive agli organizzatori del salone ginevrino.

