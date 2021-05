Maserati Grecale: le ultime immagini

La nuova Maserati Grecale sarà una delle novità più importanti per il settore automobilistico del 2021. Si tratterà infatti di una scommessa completamente nuova che approderà in un segmento di mercato ricco di concorrenza in cui le case tedesche dominano davvero. questo SUV dovrà confrontarsi direttamente con la Porsche Macan e anche con l’Alfa Romeo Stelvio, modello con cui condividerà piattaforma e motori.

Due nuove foto spia del nuovo modello di Maserati pubblicate nelle scorse ore, mostrano un prototipo mimetizzato con il vinile blu che è stato visto nei pressi della sede Maserati di Modena, e in cui la forma moderna dei fari mostra una grande influenza stilistica da parte della nuova MC20.

Da questi immagini possiamo notare anche la griglia della nuova Maserati Grecale, così come le grandi prese d’aria che occupano il paraurti. La Grecale ricalca la sagoma laterale e le porte del SUV del Biscione, compreso anche il portellone, anche se cambierà identità grazie a fianchi più magri e regolari. Le foto spia mostrano anche un dettaglio speciale, ed è la finitura lucida dello scarico.

La nuova Maserati Grecale presenterà interni di qualità superiore con il tipico design del marchio sportivo italiano. Uno stile moderno con una grande tecnologia, con un ampio touch screen nella consolle centrale e un cruscotto trasformato in uno schermo. Ancora una volta, l’influenza estetica del nuovo MC20 sarà fondamentale negli interni lussuosi del fratellino del Levante.

La nuova Maserati Grecale sarà presentata entro la fine del 2021 ma sul mercato arriverà nel 2022 e seguirà la stessa linea intrapresa con il Ghibli. La gamma sarà caratterizzata da un motore a benzina a quattro cilindri da 2.0 litri elettrificato, che coprirà uno spettro di potenza compreso tra 200 e 350 CV, con cambio automatico a 8 rapporti e versioni a trazione posteriore. Una variante con motore a 6 cilindri turbo Nettuno potrebbe dar vita al futuro Grecale Trofeo che arriverà nel 2023 insieme alla versione completamente elettrica denominata Grecale Folgore. Questo SUV invece non dovrebbe offrire versioni diesel.

