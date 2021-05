Italian F.4 Championship Powered by Abarth: doppio podio per Tramnitz

Kirill Smal di Prema Powerteam – vincitore in gara 1 – e Tim Tramnitz di US Racing – primo in gara 2 e 3 – sono i primi vincitori della stagione 2021 dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth. Le 37 monoposto con motore Abarth T-Jet da 160 CV hanno dato spettacolo sul circuito Paul Ricard nelle tre gare del primo round stagionale.

La gara 1, con pista scivolosa a causa della pioggia, è partita dietro alla safety car e il poleman Kirill Smal è stato bravo ad allungare alla ripartenza su su Tramnitz e Bearman, che hanno lottato tra di loro per conquistare la seconda posizione. Tra i rookie, Conrad Laursen di Prema Powerteam si è posizionato davanti a Nikita Bedrin di Van Amersfoort Racing e Leonardo Bizzotto di BVM Racing.

Italian F.4 Championship Powered by Abarth, le 37 monoposto si sono sfidate sul circuito Paul Ricard

Italian F.4 Championship Powered by Abarth: Tim Tramnitz e Kirill Smal hanno vinto le prime tre gare della stagione 2021

Nella seconda gara sul circuito francese, Tramnitz ha approfittato di un errore alla partenza di Oliver Bearman per spingere verso la vittoria, nonostante l’ingresso di due safety car. Il pilota tedesco di US Racing ha preceduto sul podio il suo compagno di squadra Luke Browning e Smal, vincitore della prima gara.

Vittoria italiana nei rookie con Lorenzo Patrese di AKM Motorsport che ha chiuso in 10ª posizione e primo tra gli esordienti davanti a Kacper Sztuka di AS Motorsport e Marcus Amand di R-ACE GP.

Nella terza gara di Le Castellet, Tim Tramnitz ha sfruttato la partenza dalla pole position e ha allungato subito sui diretti inseguitori. Ancora una volta, Bearman non ha fatto una buona partenza ed è stato superato ma è riuscito a recuperare la seconda posizione grazie a un errore di Browning nel corso dell’ultimo giro.

Al terzo posto si è posizionato il russo Vlad Lomko di US Racing che è stato bravo a respingere gli attacchi di Leonardo Fornaroli di Iron Lynx, che ha concluso la prima gara dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth in quarta posizione. Tra i rookie spicca la vittoria di Jonas Ried di BWT Muecke Motorsport che ha preceduto Maya Weug di Iron Lynx e Francesco Braschi di Jenzer Motorsport.

Il prossimo appuntamento della competizione di monoposto con motore Abarth tornerà in pista dal 3 al 6 giugno sul Misano World Circuit – Marco Simoncelli, dove si svolgeranno anche i primi test collettivi stagionali.

Di seguito, trovate la classifica temporanea dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth:

Tim Tramnitz (US Racing): 68

Kirill Smal (Prema Powerteam): 40

Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing): 39

Vlad Lomko (US Racing): 35

Luke Browning (US Racing): 27









