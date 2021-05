Jeep: nessun minivan all’orizzonte

Si è parlato in passato diverse volte negli Stati Uniti della possibilità che Jeep potesse in futuro arricchire la sua gamma con un minivan magari con caratteristiche per la guida offroad. Questa possibilità però è stata ufficialmente esclusa nelle scorse ore. Brandon Girmus, senior manager della Jeep Gladiator lo avrebbe confermato al portale americano Muscle Cars and Trucks. Il dirigente di Jeep ha detto chiaro e tondo che il marchio americano di Stellantis “non farà mai un minivan”.

Nessun minivan nel futuro di Jeep

Qualunque cosa Jeep stia preparando per il futuro, Girmus dice che “sarà comunque una Jeep”. La casa americana si caratterizza per la presenza di alcuni elementi distintivi per i quali un minivan non andrebbe assolutamente bene. Affinché una Jeep sia una Jeep, Girmus afferma che la novità deve essere capace nella guida fuoristrada e ricevere il sigillo Trail Rated (cioè superare il percorso Rubicon). I minivan non sono adatti a questo. Infatti soddisfare questi requisiti con un veicolo familiare non sarebbe facile.

Jeep ha notevolmente ampliato la sua offerta negli ultimi anni, con il pickup Gladiator che è stato uno dei lanci eccezionali del marchio. La casa automobilistica offre una varietà di crossover e SUV che vanno dal compatto Renegade al massiccio Grand Wagoneer, che arriverà presto. Non mancano però nel portafoglio dell’azienda i veicoli formato famiglia, anche se non è presente il minivan.

Questo è un segmento progettato per essere dominato da Chrysler. In ogni caso sebbene escluda l’arrivo di un minivan, Girmus ha detto che il marchio americano sta comunque guardando in nuove direzioni ed è attualmente alla ricerca di nuove idee e dunque alcuni modelli inaspettati potrebbero comunque fare capolino nella gamma di Jeep in futuro.

