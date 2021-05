La Ferrari 275 GTB di Clint Eastwood

Fra le auto di Clint Eastwood si è ritagliato uno spazio centrale una Ferrari 275 GTB, ricevuta da Dino De Laurentiis in tinta grigio notte e poi riverniciata in verde metallizzato. Non è stata l’unica opera del “cavallino rampante” in suo possesso: nel garage del divo statunitense si è registrata la presenza anche di una 365 GT4 BB e di una 308 GTB.

Evidente la passione per le auto del mitico attore e regista statunitense, vincitore di ben 5 Premi Oscar. Una carriera, la sua, che lo pone al vertice della cinematografia mondiale. Un vero divo.

Anche la Ferrari 275 GTB, che lo ha accompagnato in alcuni momenti emozionanti della sua vita, è una star. Una vettura al top nel settore automobilistico. Lo è stata in passato e continua ad esserlo anche oggi, fra i collezionisti, che non perdono occasione per manifestare il loro amore per il modello.

Ferrari 275 GTB: arte e potenza

In questa creatura si respira a pieni polmoni la storia della casa di Maranello. Basta guardarne le forme, firmate da Pininfarina, per innamorarsene. Immagino l’effetto che fece al momento della presentazione al Salone dell’Auto di Parigi del 1964. Parlare di scultura automobilistica è perfettamente appropriato. Il taglio dei volumi e il loro bilanciamento entra nelle corde emotive, per fissarsi in modo perenne. Tutto è perfettamente calibrato, in una magnifica sintesi fra eleganza e sportività, senza il benché minimo eccesso dialettico. Un capolavoro.

Se l’estetica convince in pieno, non meno seducente è il motore, dove la bravura degli uomini del “cavallino rampante” si esprime al meglio. La Ferrari 275 GTB è spinta da un propulsore V12 di 3.3 litri, che eroga la bellezza di 280 cavalli di potenza massima, a 7600 giri al minuto. Qui ci sono i dodici cilindri amati da Enzo Ferrari. Inoltre sono disposti davanti al carro, proprio come piaceva al Commendatore. Il sound è da pelle d’oca, in linea con la tradizione. Immagino le emozioni vissute da Clint Eastwood con questa favolosa berlinetta di Maranello, in grado di spingersi fino a 270 km/h di velocità di punta.

