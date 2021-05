Jeep: importante premio in Brasile

Per la prima volta, Jeep ha vinto il Modern Consumer Award for Excellence in Customer Services nella categoria Veicoli – Auto di lusso. Tenuto dal Grupo Padrão, che pubblica la rivista Consumidor Moderno, e dal Centro de Inteligência Padrão (CIP), in collaborazione con OnYou, il premio riconosce il marchio come una delle migliori aziende nel rapporto con i consumatori in tutto il Brasile. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 giugno.

Jeep ha vinto il Modern Consumer Award for Excellence in Customer Services

Poiché Jeep è stata tra le sette aziende che hanno ottenuto i punteggi più alti del premio, il marchio è uno di quelli nominati per la categoria speciale Company of the Year. La definizione del vincitore sarà effettuata attraverso votazioni aperte al pubblico online. Le persone possono accedere al sito web www.consumidormoderno.com.br/premiocm/votacao per votare in questa categoria e in altre due: CEO dell’anno e Hall of Fame. Le votazioni terminano il 26 giugno alle 23:59

“Questo risultato ci rende molto orgogliosi ed è il risultato di diverse azioni che rafforzano il continuo sviluppo della qualità del nostro servizio. Ci concentriamo sull’implementazione di un nuovo sistema di gestione – Salesforce – che fornisce una visione a 360 ° delle esigenze del nostro consumatori, ci dà maggiore velocità e migliore qualità nel trattamento dei casi, oltre a rendere più efficiente la gestione dei dati. Infine, su base ricorrente, effettuiamo audit e formazione dei nostri operatori, con l’obiettivo finale sempre di soddisfare i nostri clienti “, afferma Maiara Castro, Responsabile dell’assistenza clienti di Stellantis.

Tenuto dal 2000, il Consumidor Moderno Award for Excellence in Customer Services è considerato dal settore come il grande Oscar per il servizio clienti brasiliano. Il suo obiettivo è riconoscere aziende e professionisti impegnati per la qualità e l’eccellenza nelle relazioni con i clienti.

Per la 22a edizione, 250 istituzioni di 46 diversi segmenti hanno gareggiato. In più di otto mesi è stato valutato il servizio delle aziende, con la verifica delle strategie in tutte le aree di contatto che i brand hanno con il consumatore. Complessivamente, ci sono tre fasi: valutazione della struttura del servizio; valutazione della qualità e confronto dei dati. Lo Standard Intelligence Center (CIP) confronta i dati riportati nella prima fase con quelli raccolti nella seconda. L’azienda che ha ottenuto il punteggio più alto è dichiarata vincitrice.

