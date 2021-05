Jeep Renegade: ottime notizie arrivano dal Brasile

Jeep Renegade continua a vivere un grande momento in Brasile. Il modello entry level della gamma di Jeep fin dal suo debutto in Brasile ha sempre mostrato di essere un veicolo particolarmente gradito ai clienti di quel paese. Lo stesso avviene ancora adesso come dimostrano i dati di vendita di aprile dell’importante mercato auto latino americano.

Con 6.634 unità immatricolate, Jeep Renegade è leader tra i SUV più venduti in Brasile

Infatti nello scorso mese di aprile Jeep Renegade è risultato essere il SUV più venduto in Brasile avendo immatricolato un totale di 6.634 unità complessive. Grazie a questo risultato dunque il modello di Jeep è riuscito a superare il suo più acerrimo rivale, Hyundai Creta, che con 5.544 unità consegnate si è piazzato al secondo posto. Chiude il podio al terzo posto Chevrolet Tracker con 5.377 unità vendute in mese scorso in Brasile. Ci sono buone possibilità che Renegade a fine anno possa risultare il SUV più venduto in Brasile.

Jeep vuole crescere ancora in Brasile e per questo lancerà nuovi modelli

Ricordiamo che Jeep in Brasile oltre a Renegade vende anche Compass. Inoltre entro fine anno dovrebbe venire presentato un nuovo SUV che forse si chiamerà Jeep Commander e che avrà 7 posti a sedere su 3 file di sedili.

Per Jeep il Brasile è un mercato molto importante in cui il marchio di Stellantis conta di crescere ancora nei prossimi anni. Infatti non si esclude l’arrivo in futuro di nuovi modelli che potrebbero consentire al brand americano di crescere ancora affiancando Fiat che è attualmente leader assoluto in quel mercato.

Ti potrebbe interessare: Il Polo Automotivo Jeep in Brasile festeggia i suoi primi sei anni

Top 10 best seller

1 – Jeep Renegade – 6.634

2 – Hyundai Creta – 5.544

3 – Chevrolet Tracker – 5.377

4 – Volkswagen T-Cross – 4.325

5 – Nissan Kicks – 3.602

6 – Volkswagen Nivus – 3.413

7 – Honda HR-V – 3.095

8 – Renault Duster – 2.414

9 – Citroën C4 Cactus – 1.452

10 – Caoa Chery Tiggo 5X – 993

Ti potrebbe interessare: Jeep Grand Cherokee L: confermato ancora una volta l’arrivo in Brasile

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI