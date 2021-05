La nuova Fiat 500 premiata due volte

La Nuova Fiat 500 completamente elettrica continua a crescere sempre più, raccogliendo un’altra coppia di premi. Questa volta, la nuovissima city car festeggia di essere stata nominata Best Small Car e Car of the Year agli Electrifying Awards 2021. I giudici hanno elogiato l’auto per la sua autonomia impareggiabile e la sua convenienza, mentre il design retrò chic ha anche aiutato la Nuova 500 a trionfare anche in questi premi.

Fiat 500 premiata due volte

Composta da più livelli di allestimento – La Prima, Action, Passion e Icon – la gamma della Nuova 500 è stata anche riconosciuta come un modello adatto alla maggior parte dei budget nella recensione di Electfying.com della Nuova 500. La Nuova 500 è il primo veicolo Fiat completamente elettrico e offre una serie di caratteristiche best-in-class come le tecnologie di guida autonoma (ADAS), una varietà di opzioni di batteria e una notevole autonomia di guida fino a 320 km, la più ampia autonomia rispetto a qualsiasi altra city car elettrica presente oggi sul mercato.

Per mettere la Nuova Fiat 500 ancora più in primo piano nelle menti dei clienti, l’auto vanta una ricarica rapida da 85 kW, che consente alla batteria di raggiungere l’80% di autonomia in soli 30 minuti e, cosa ancora più impressionante, un’autonomia di 50 km in circa cinque minuti. La giuria, composta dal fondatore e CEO, Ginny Buckley, Nicki Shields, Tom ‘Wookie’ Ford, Tom Barnard, Mike Askew e Tomi Adebayo, rappresenta uno dei team più esperti e competenti di revisori di auto elettriche nel settore.

Ginny Buckley, Fondatrice e CEO di Electrifying.com, ha dichiarato: “La Fiat 500 elettrica porta l’eleganza elettrica a prezzi accessibili nel mercato delle city car. Ha un bell’aspetto ed è facile da guidare, ma soprattutto amiamo la scelta. Ci sono due opzioni di pacco batteria e stili di carrozzeria berlina o cabrio. È un’auto piccola che costa ma è abbastanza elegante da essere un accessorio di moda”.

Nicki Shields, Associate Editor, Electrifying.com ha aggiunto: “La reinvenzione della 500 come auto elettrica da parte della Fiat è una mossa geniale. Mantiene tutto lo stile retrò chic che ti aspetteresti, ma aggiunge la tecnologia più recente. È anche conveniente e l’autonomia elettrica sulle versioni di punta mette in imbarazzo la maggior parte dei rivali. Mi piace anche il fatto che puoi scegliere una versione decappottabile”.

