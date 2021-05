Fiat 500e arriva in Brasile ad agosto

Fiat 500 ha ricevuto la propulsione completamente elettrica nella sua quarta generazione. L’utilitaria, che sarà portata in Brasile ad agosto, avrà 10 punti vendita nel Paese, due dei quali a San Paolo e otto in altre capitali. La 500e sarà venduta in un’unica versione e avrà un prezzo di oltre 200 mila R $. Secondo Stellantis, la Fiat 500e costerà in Brasile 250 mila R $. L’aspettativa del produttore è che nel corso dell’anno il costo della compatta elettrica diminuirà e il numero di punti vendita aumenterà.

Ad agosto Fiat 500e sbarca finalmente in Brasile

La nuova Fiat 500e dispone di batterie agli ioni di litio con una capacità di 42 kWh che offrono un’autonomia fino a 320 km. Inoltre il modello è dotato di un sistema di ricarica rapida: in soli cinque minuti è possibile ottenere una riserva di energia sufficiente per percorrere 50 km. Questa autonomia, secondo Fiat, è sufficiente per l’utilizzo medio giornaliero. In 35 minuti è possibile raggiungere l’80% della carica della batteria.

La Fiat 500e dispone anche di un sistema che permette di ottimizzare la ricarica domestica. A differenza di altre auto elettriche, che richiedono prese specifiche, può essere ricaricata utilizzando una spina convenzionale. Il motore elettrico dell’utilitaria sviluppa 87 kW, un valore che corrisponde a 118 CV. Secondo il produttore, la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km / h.

La nuova Fiat 500 prevede anche la guida autonoma di livello 2. La tecnologia include una telecamera frontale per controllare l’auto longitudinalmente e lateralmente, nonché il cruise control adattivo (iACC) che frena o accelera in risposta ad auto, ciclisti, pedoni. Cresce la curiosità di vedere come i clienti brasiliani accoglieranno sul mercato Fiat 500e. Ricordiamo infatti che la casa di Torino in questo momento è particolarmente popolare in Brasile dove guida la classifica delle vendite con numerosi suoi modelli tra i più venduti nel paese tra i quali spiccano Fiat Strada, Toro, Mobi e Argo.

Ti potrebbe interessare: Fiat: 3 modelli sul podio delle auto più vendute in Brasile

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI