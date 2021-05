Fiat Strada ottiene il suo miglior risultato in 7 anni

Veicolo preferito in Brasile negli ultimi 2 mesi, Fiat Strada ha avuto una performance davvero importante ad aprile. Con 12.581 unità immatricolate, infatti il piccolo pick-up di Fiat ha raggiunto il suo risultato più importante dal punto di vista numerico da dicembre 2014 (13.343) – quell’anno, a proposito, il modello ha superato il risultato del mese scorso in non meno di nove opportunità, incluso il record di settembre (14.225).

La forza di Fiat Strada è più che evidente. Basti guardare all’impressionante quota di mercato dell’82,1%. VW Saveiro, l’avversario più vicino, ha ottenuto quasi 6 volte meno immatricolazioni (2.253). La Chevrolet Montana, ha completato il podio dei veicoli commerciali leggeri compatti più venduti in Brasile con sole 480 unità.

Oltre all’expolit di Fiat Strada segnaliamo in quello dei pickup medi il risultato di Fiat Toro. Il modello di Fiat con 6.682 immatricolazioni ha ottenuto il primo posto in quel segmento e inoltre ha ottenuto il suo 3 ° miglior risultato dal suo lancio nel 2019. Vale la pena ricordare che la versione restyling del pick-up sta iniziando a raggiungere le concessionarie proprio adesso. Sarà interessante monitorare l’andamento commerciale nelle prossime settimane per vedere se il vantaggio sui concorrenti aumenterà ulteriormente.

Dunque con Fiat Strada e Toro la principale casa automobilistica italiana può sorridere. Se consideriamo gli ottimi risultati di Mobi, Argo e Cronos e il prossimo arrivo di due nuovi SUV, possiamo tranquillamente affermare che la casa italiana non solo confermerà la sua leadership in quel mercato ma addirittura la espanderà ulteriormente.

