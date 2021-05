Prezzo benzina e diesel in Italia: ma davvero c’è un forte rincaro?

I mass media lanciano l’allarme prezzo benzina e diesel in Italia: secondo alcune associazioni dei consumatori, gli automobilisti subiscono l’ennesima bella stangata economica. Alla pompa, il 10 maggio 2021, verde e gasolio avrebbero toccato i massimi da oltre un anno. Ma davvero c’è un forte rincaro? L’autorevole Staffetta Quotidiana nutre qualche dubbio in proposito.

In realtà, almeno secondo la Staffetta, il 10 maggio scorso benzina e diesel hanno toccato solo i massimi di quest’anno.

Numeri inferiori ai massimi del 2020, toccati il 13 gennaio di quell’anno sia ai massimi del 2019, toccati quell’anno il 27 maggio.

Numeri inferiori in due casi: al netto delle tasse; prezzi al consumo, tasse incluse, ossia accise e iva.

Benzina 573,09 euro per mille litri contro rispettivamente 577,96 e 608,6,

Diesel 568,83 contro 606,67 e 632,3.

Comunque, è vero che le tasse (accisa e Iva) su questi due carburanti sono stellari, ma questo è un altro discorso. Domanda: in un momento delicatissimo, se non drammatico, per il Paese come questo, è giusto chiedere al Governo Draghi di eliminare alcune accise?

Tasse sul carburante per due terzi del pieno

Attenzione perché accise e Iva sul pieno del carburante sono ossigeno puro per le casse dello Stato. In generale, due terzi del rifornimento vanno Stato. Se questo avesse i soldi, non chiederebbe 248 miliardi di prestiti all’Unione europea. E l’Italia non avrebbe fatto ricorso allo strumento del Recovery Fund per ripartire dopo la pandemia di Covid, grazie anche alla vaccinazione di massa.

Fra le varie battaglie dell’Esecutivo in tema di carburanti, c’è quella contro le mafie che si infiltrano nel commercio di benzina e gasolio, con un giro di evasione fiscale enrome.

Intanto, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del ministero dello Sviluppo economico, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, è 1,593 euro/litro. Per il diesel self 1,453 euro/litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 1,732 euro/litro. La media del diesel è di 1,598 euro/litro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI