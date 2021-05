Opel Corsa disponibile in promozione a 119 euro al mese

L’auto attuale più popolare di Opel è senza dubbio l’Opel Corsa che sta avendo un grande successo nel nostro Bel Paese, inclusa l’ultima e sesta generazione. Per questo mese, la casa automobilistica tedesca sta proponendo un’offerta molto interessante che permette di acquistare la vettura al prezzo di 12.750 euro, risparmiando 1000 euro rispetto al listino.

Il prezzo promozionale prevede un finanziamento da 119 euro al mese per 35 rate mensili, un anticipo di 3800 euro, TAN 6,5% e TAEG 8,71% e Valore Futuro Garantito (rata finale) pari a 8375,34 euro.

Opel Corsa con fari a LED

Opel Corsa: fino al 31 maggio è possibile acquistarla a 119 euro al mese

L’offerta è valida fino al 31 maggio e può essere sfruttata applicando lo Speciale Voucher online con rottamazione o permuta di una vecchia auto presso le concessionarie aderenti all’iniziativa. Bisognerà comunque tenere sempre conto dell’approvazione da parte di Opel Financial services.

L’Opel Corsa è disponibile anche tramite noleggio a lungo termine con Free2Move Lease. È previsto un anticipo di 5260 euro e una rata mensile di 279 euro per 35 mensilità. Nel prezzo sono compresi manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza statale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, Protezione Salute per un anno, tassa di proprietà, garanzia infortunio conducente, Kasko, tutela legale, gestione dei sinistri e delle multe e polizza incendio e furto.

La versione disponibile nella promozione è quella Edition con motore benzina da 1.2 litri con potenza di 75 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Fra le caratteristiche incluse di serie in questo allestimento abbiamo sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore manuale, cerchi da 16” e radio DAB con impianto audio composto da sei altoparlanti.

Non mancano vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione come frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, sistema di assistenza al mantenimento della corsia, rilevamento della segnaletica stradale e sistema di rilevamento di stanchezza del conducente.

