Opel Corsa: più di 10.000 unità richiamate in Francia

Sebbene tecnicamente molto vicina alla Peugeot 208, anche la sesta generazione di Opel Corsa come il suo predecessore, sembra avere i suoi problemi. Più di 10.000 unità di questa auto di Opel infatti sono state richiamate in Francia. Il motivo di questo richiamo è che, a quanto pare, i loro airbag a tendina potrebbero, nel peggiore dei casi, essere attivati inavvertitamente, potendo così ferire conducente e passeggeri.

Opel Corsa: più di 10.000 unità di questa auto infatti sono state richiamate in Francia perché il loro airbag a tendina

In Francia, questa campagna di richiamo, che porta il codice 20-C-192, riguarda esattamente 10.822 veicoli Opel Corsa di sesta generazione prodotti nel 2020 e nel 2021. È probabile che tutte le versioni di questa cugina della Peugeot 208 siano interessate, compresa la Corsa-e che come sappiamo è la variante al 100 % elettrica della famosa auto della casa tedesca.

Il problema deriva da dadi che sono stati erroneamente rivestiti con cataforesi, che potrebbe portare a una cattiva messa a terra. Spetta quindi a Opel correggere tale messa a terra sostituendo i dadi non conformi, un intervento che richiede solo una trentina di minuti.

Come per qualsiasi altra auto richiamata per motivi concernenti la sicurezza, i proprietari di Opel Corsa coinvolti nel problema non dovranno pagare nulla e riceveranno una notifica tramite posta raccomandata, che ad alcuni dovrebbero già essere arrivata.

Vedremo dunque se a proposito di questo richiamo della sesta generazione di Opel Corsa, che al momento riguarda solo la Francia arriveranno ulteriori notizie nei prossimi giorni.

