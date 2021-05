Maserati GranTurismo: la nuova generazione a breve in produzione

Si avvicina l’avvio della produzione della nuova generazione di Maserati GranTurismo. La nuova sportiva del Tridente, infatti, potrebbe entrare in produzione tra novembre e dicembre secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione piemontese del Corriere della Sera. In questi giorni, infatti, si sarebbe registrata un’importante accelerazione del programma di sviluppo della nuova GranTurismo che già da alcune settimane viene testata in strada con la carrozzeria dell’Alfa Romeo Giulia.

La nuova Maserati GranTurismo, ricordiamo, sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori. Le prime stime confermano che il nuovo modello verrà realizzato con un target produttivo di circa 2.000 unità all’anno, almeno inizialmente. Il progetto GranTurismo dovrebbe arrivare sul mercato con in una versione elettrificata ma non elettrica al 100%. La vettura potrebbe montare un V6 derivato dal Nettuno della MC20 ed arricchito da un sistema di elettrificazione.

Solo in un secondo momento, probabilmente dal 2023, arriverà la variante elettrica al 100% della nuova Maserati GranTurismo che sarà anche il primo modello a zero emissioni di Maserati. In futuro, la gamma del Tridente si arricchirà con diversi modelli elettrici ma il primo progetto sarà proprio la nuova GranTurismo.

Ricordiamo, inoltre, che Maserati ha in programma anche il lancio della GranCabrio di nuova generazione. Derivata dalla nuova GranTurismo, la vettura entrerà in produzione nel corso del 2022. Per entrambi i nuovi modelli prodotti a Mirafiori, Maserati dovrebbe rispettare le tempistiche previste dal piano industriale annunciato nel 2019.

Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali. Se le indiscrezioni in merito ad un avvio della produzione entro fine 2020 sono corrette, la nuova Maserati GranTurismo potrebbe essere presentata già nel corso dei prossimi mesi. Maggiori dettagli sulla nuova sportiva del Tridente potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Il piano industriale di Maserati inizia a prendere forma: le novità dopo la GranTurismo

Il lancio della Maserati GranTurismo sarà accompagnato anche dal debutto del nuovo Maserati Grecale. Il nuovo D-SUV della casa italiana, sviluppato su base Giorgio, entrerà in produzione a Cassino a partire dal mese di ottobre. Grecale e GranTurismo (oltre alla futura GranCabrio) andranno ad affiancarsi alla MC20 per costituire la gamma di nuova generazione di Maserati. Questi quattro modelli, in futuro, saranno realizzati tutti anche in varianti elettriche.

Ricordiamo che il piano industriale di Maserati prevede anche la realizzazione delle nuove generazioni di Quattroporte e Levante. I due nuovi modelli potrebbero arrivare non prima del 2023-2024. Al momento, invece, non ci sono conferme per una nuova Ghibli. La vettura, dopo diversi anni di carriera, potrebbe uscire di scena senza una nuova generazione.

