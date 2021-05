Citroen CC21: le ultime immagini confermano come sarà il SUV

Con l’ avvicinarsi del debutto del SUV ultracompatto senza precedenti di Citroën, conosciuto al momento con il nome di progetto Citroen CC21 nuove indiscrezioni aiutano a costruire un’idea sempre più vicina a quello che sarà il modello finale. Recenti immagini catturate in India pubblicate dal sito RushLane con il modello che effettua alcuni test rendono evidente che l’intenzione di Citroën sarà quella di concentrarsi sul segmento sempre più intenso dei SUV subcompatti, che recentemente si è rafforzato nel Paese asiatico con l’emergere di modelli come come Renault Kiger, Nissan Magnite, Hyundai Venue, tra gli altri.

Conosciuto come il progetto Citroen CC21, la novità della casa francese che fa parte del gruppo Stellantis si basa sulla moderna piattaforma CMP sviluppata dal conglomerato francese PSA prima della sua fusione con FCA. Oltre al crossover, il programma C-Cubed, in cui è integrato il progetto CC21, comprende anche una hatchback e una berlina, tutti modelli compatti.

Sapendo che Stellantis baserà il suo portafoglio completo di prodotti sulla complementarità come guida, è possibile che il crossover di Citroën sia ancora più piccolo del progetto Fiat 363, che ha già avuto le sue prime immagini ed è in gran parte basato su Argo. È un dato di fatto che, dalle foto, il futuro crossover del brand francese sarà quasi una hatchback ma con altezza maggiore rispetto al suolo. Secondo quanto riportato di recente dalla stampa indiana, è probabile che il nuovo modello avrà un modello di finitura superiore alla media e più audace, come di solito troviamo nel portafoglio Citroën.

Questo modello Citroen CC21 oltre che in India dovrebbe sbarcare anche in alcuni mercati latino americani come Brasile e Argentina. Qui vi mostriamo il render di Kleber Silva che prova ad ipotizzare come sarà questo modello quando arriverà finalmente sul mercato. E’ evidente che l’autore del render si sia ispirato alle più recenti foto spia del prototipo del veicolo della casa francese.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI