DS 9 E-Tense: ecco come funziona il sistema DS Active LED Vision

La DS 9 E-Tense, l’ammiraglia della casa automobilistica francese con tecnologia ibrida plug-in, può vantare dei gruppi ottici belli e funzionali che nascondono una sofisticata intelligenza. Ciò è possibile grazie al sistema DS Active LED Vision che gestisce in maniera autonoma i differenti scenari di guida notturna, favorendo le migliori condizioni di illuminazione disponibili.

Le luci a LED che compongono il sofisticato gruppo ottico della DS 9 E-Tense sono una potente firma visiva. Le loro prestazioni si rivelano pienamente durante la notte, grazie al sistema DS Active LED Vision. Si tratta di un sistema attivo che già all’accensione della vettura compone una rotazione dei fari, quasi a sembrare un saluto.

DS 9 E-Tense con sistema DS Active LED Vision

DS 9 E-Tense: il sistema DS Active LED Vision rende la guida molto più sicura

È grazie ai LED rotativi che questa sorta di danza luminosa prende consistenza ma, andando oltre il lato estetico, con DS Active LED Vision entra in gioco un fascio luminoso adattivo capace di adattarsi in base alle condizioni della strada e alla velocità della berlina top di gamma.

Secondo quanto dichiarato da DS Automobiles, il sistema propone cinque modalità che si attivano automaticamente per affrontare differenti scenari di guida. Ad esempio, la modalità Parking permette di sfruttare al meglio questo sistema durante le manovre di parcheggio mentre quella Town Beam aumenta la larghezza del fascio luminoso dopo il quinto secondo di guida.

In extra urbano, la modalità Country Beam focalizza l’illuminazione della strada ad oltre 50 km/h di velocità. Oltre i 110 km/h si passa invece alla Motorway Beam per proporre un’illuminazione più efficace ai fini della guida autostradale.

La modalità Adverse Weather, invece, ha il compito di aumentare la potenza dei moduli e nel contempo ridurre l’intensità dei proiettori principali in presenza di situazioni atmosferiche avverse.

A queste specifiche posizioni si aggiungono i fari direzionali Dynamic Bending Light e gli abbaglianti High Beam per un ulteriore aumento di efficacia in termini di visibilità. La maggiore sicurezza garantita da una strada meglio illuminata, più in profondità e con un fascio luminoso più ampio, aggiunge valore all’esperienza di guida offerta dalla DS 9 E-Tense.







