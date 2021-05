DS 9 E-Tense garantisce la massima sicurezza con il DS Night Vision

La DS 9 E-Tense si propone sul mercato come l’ammiraglia della casa automobilistica francese. A bordo troviamo una serie di tecnologie di ultima generazione come il sistema DS Night Vision. Di notte come di giorno, la vettura mantiene costantemente degli standard di altissimo livello per quanto riguarda la sicurezza a bordo.

Il sistema DS Night Vision offre una straordinaria visibilità notturna grazie alla tecnologia ad infrarossi che va ben oltre la portata dei fari. A bordo della nuova DS 9 E-Tense domina il piacere di guida che è garantito dai sistemi autonomi i quali hanno il compito di vigilare su quanto avviene intorno all’auto. Parliamo di tecnologie avanzate che, nel caso del DS Night Vision, hanno addirittura derivazione militare.

DS 9 E-Tense frontale

DS 9 E-Tense: il sistema DS Night Vision garantisce degli alti standard di sicurezza a bordo

Il sistema è caratterizzato da una serie di sofisticati elementi fra cui una telecamera a raggi infrarossi in grado di rilevare il calore. Un elaboratore si occupa di riconoscere gli esseri umani e gli animali, contornando la sagoma nell’immagine riprodotta sul display posto al centro della plancia della vettura.

Il sistema è capace di rilevare sagome di altezza superiore a 50 cm, con un rilevamento che va da 15 metri per i pedoni fino a 200 metri in base alla visibilità, con una velocità massima di 160 km/h.

Una volta rilevati, i pedoni o gli animali appaiono in un riquadro giallo se l’ostacolo è ai lati della traiettoria della vettura oppure in rosso se è presente nella traiettoria dell’auto, con un potenziale rischio di collisione. In questo caso viene attivato un allarme sonoro che richiama l’attenzione del guidatore. In aggiunta, compare un pittogramma che identifica tra essere umano ed animale.

Il suo funzionamento lavora in simbiosi con il sistema Active City Brake (in funzione da 5 a 140 km/h di velocità) per una versatilità che va dall’uso cittadino alle trasferte autoistradali. Il sistema DS Night Vision della nuova DS 9 E-Tense si propone quindi come la massima espressione della sicurezza durante la guida notturna, in perfetta sintonia con le altre tecnologie all’avanguardia presenti sulla berlina ibrida plug-in.





