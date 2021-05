La Nuova Peugeot 208 ha raggiunto le 20.000 unità a El Palomar

Lo stabilimento industriale del gruppo Stellantis, di recente costituzione, nella città di Buenos Aires di El Palomar, ha raggiunto oggi la produzione dell’unità 20.000 della Nuova Peugeot 208, sviluppata su una piattaforma che ha richiesto un investimento di 320 milioni di dollari. Pochi giorni dopo aver completato i suoi primi 100 giorni dalla sua origine, il Gruppo Stellantis ha riportato il nuovo traguardo produttivo con la produzione di 20.000 unità della Peugeot 208. Lo ha riferito la stessa società.

Già prodotte 20 mila unità di Peugeot 208 a El Palomar in Argentina

Il modello è uno dei cinque veicoli a chilometro 0 più venduti finora in Argentina nel 2021, e il gruppo ha anticipato che nei prossimi mesi raggiungerà il più alto record di esportazioni mensili del Centro di produzione negli ultimi 5 anni.

Questo nuovo prodotto a marchio Peugeot realizzato sulla moderna piattaforma modulare globale multienergetica CMP (Common Modular Platform) è il risultato di un processo di trasformazione industriale che ha segnato un prima e un dopo nella storia dello stabilimento di El Palomar in Argentina.

A El Palomar investiti oltre 320 milioni di dollari per la produzione del nuovo modello

320 milioni di dollari sono stati investiti affinché il Centro di Produzione diventasse uno stabilimento di riferimento per il marchio. Stellantis è il risultato della fusione globale tra i marchi Peugeot-Citroën e Fiat Chrysler Automobiles, che ha avuto la sua controparte nel paese.

Si spera naturalmente che questo sia solo l’inizio per Peugeot 208 in America Latina ed in particolare in Argentina. La casa automobilistica del Leone sfruttando i rapporti con Fiat e Jeep vuole aumentare la sua presenza in quel continente, come confermato nei giorni scorsi dallo stesso numero uno del gruppo Stellantis in America Latina, Antonio Filosa.

Ti potrebbe interessare: Nuova Peugeot 308 Cross dovrebbe debuttare l’anno prossimo | Render

Stellantis ha comunicato che nello stabilimento argentino di El Palomar sono state prodotte già 20 mila unità di Peugeot 208

Ti potrebbe interessare: Peugeot Hoggar 2022: ecco come sarebbe la nuova generazione di pick-up

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI