Peugeot Hoggar 2022: ecco come sarebbe la nuova generazione di pick-up

Da quando il Fiat Strada si è preso la prima posizione nel segmento dei pick-up compatti in Brasile, nessun’altra casa automobilistica al di fuori di Chevrolet e Ford ha cercato di spingere in questo mercato.

L’unica è stata Peugeot nel 2009 con il Peugeot Hoggar. Il destino però ha voluto che la casa automobilistica francese mettesse la parola fine a questo modello appena cinque anni dopo la commercializzazione.

Peugeot Hoggar 2022 tre quarti anteriore

Peugeot Hoggar 2022: la nuova generazione ipotizzata in render su base 208

Anche sotto la guida di Stellantis, la casa del Leone al momento non è intenzionata di certo a produrre una nuova generazione dell’Hoggar ma ciò non ha impedito a un designer di immaginare come sarebbe stata una versione modernizzata del pick-up compatto.

Basato sulla nuova Peugeot 208, il Peugeot Hoggar 2022 potrebbe essere un’alternativa più elegante e high-tech dell’ultima generazione dello Strada. Mentre quest’ultimo si concentra maggiormente sul lavoro, nonostante la sua gamma ora sia costituita anche da versioni a quattro porte, il nuovo Hoggar offrirebbe delle tecnologie che in questo momento sono assenti nel pick-up di Fiat.

Una di questi potrebbe essere il lancio di una versione 100% elettrica prendendo spunto proprio dalla 208 che in Europa è disponibile anche in versione full electric con il nome di Peugeot e-208. Un Hoggar 2022 a zero emissioni sicuramente sarebbe una novità per questo segmento in quanto non c’è nulla del genere nel mercato brasiliano.

A livello estetico, il modello avrebbe le stesse caratteristiche della 208. Dall’immagine possiamo vedere che il veicolo è dotato di gruppi ottici anteriori con i tre artigli del leone, dettaglio tipico della casa automobilistica francese. Inoltre, notiamo una sottile barra nera che collega i fari frontali, proprio come è possibile vedere sulla 208 e sul 3008.

All’interno, il Peugeot Hoggar 2022 manterrebbe i buoni materiali utilizzati nella compatta e anche il sistema i-Cockpit 3D 100% digitale. Molti a questo punto potrebbero chiedersi se un modello del genere possa avere successo nel mercato brasiliano.

Ad ogni modo, il marchio francese di Stellantis già confermato che nel 2022 lancerà in Brasile il pick-up Landtrek quindi c’è qualche possibilità che possa annunciare per davvero un pick-up compatto nel prossimo futuro.

