Un’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este sarà offerta all’asta a Milano

Nel corso di un’asta che si terrà a Milano il 15 giugno 2021, RM Sotheby’s proporrà all’asta una bellissima Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este, più precisamente uno dei soli 36 esemplari costruiti dalla carrozzeria Touring Superleggera e Alfa Romeo.

Secondo quanto affermato dalla nota casa d’aste, la vettura è stata esportata in Italia e completamente restaurata circa 10 anni fa, oltre ad aver partecipato alla Mille Miglia del 2017. La presentazione ufficiale della 6C 2500 SS Villa d’Este avvenne nel 1949. È stata chiamata in questo modo in seguito al successo di questo progetto al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este sul Lago di Como dove ha vinto il Gran Premio Referendum.

Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este motore

Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este: RM Sotheby’s proporrà all’asta un bellissimo esemplare

Dal 1949 al 1952 furono costruite solo 31 unità in versione coupé e cinque cabrio. Il telaio n°915.913 fu consegnato nuovo a Parigi nell’agosto del 1951. Purtroppo, non si conosce bene la storia iniziale della coupé Alfa Romeo ma ad un certo punto negli anni ’50 l’auto fu coinvolta in un incidente. A quel tempo, apparteneva a una persona molto famosa del Texas ed era rifinita in rosso con interni rossi e blu.

All’inizio degli anni ’90, la 6C 2500 SS Villa d’Este è tornata negli Stati Uniti dove è rimasta almeno fino al 2014 ed è stata successivamente esportata in Italia. La coupé d’epoca è stata acquistata nel 2013 da un italiano e nei suoi 10 anni di proprietà ha effettuato un restauro completo.

Come è possibile vedere nelle varie foto, l’auto si presenta in perfette condizioni ed è rifinita con una bellissima vernice marrone abbinata a interni in tessuto grigio. In seguito all’acquisizione dell’italiano, l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este è stata guidata nel Gran Premio Nuvolari 2015, nella Mille Miglia 2017 e nella Coppa Milano-Sanremo 2018.

Già la partecipazione a questi eventi testimonia la sua desiderabilità. Sfortunatamente, RM Sotheby's non ha pubblicato alcuna stima di vendita ma sicuramente si porterà a casa un bel gruzzoletto.





























































































































