Opel Manta Elettrica: secondo uno studio avrebbe successo

Opel sta considerando un revival di uno dei suoi modelli più popolari del passato. Ci riferiamo all’iconica Opel Manta che potrebbe tornare come auto elettrica. “La Germania sembra essere in attesa della Manta”, ha detto il capo della Opel Michael Lohscheller a “Business Insider”. La casa automobilistica ha recentemente presentato la concept car Manta GSe ElektroMOD. “Nei miei sogni più sfrenati non mi sarei aspettato che il feedback fosse così travolgente”, ha detto Lohscheller.

La ricerca di mercato di Opel sicuramente sarà presa in considerazione per quanto concerne il possibile lancio in futuro di una versione in serie. A proposito di ciò Michael Lohscheller ha detto al portale: ” Prossimamente risponderemo alla domanda nuova Opel Manta, sì o no?”

Opel fa parte della nuova società automobilistica Stellantis con un totale di 14 marchi, tra cui Peugeot e Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep e Maserati. All’interno di Stellantis c’è un “multiculturalismo al suo meglio”, ha detto Lohscheller parlando sempre con “Business Insider”. “Lo trovo molto, molto eccitante. Stellantis è davvero un’azienda assolutamente globale.

Insomma anche per Opel sembra che l’avvento del nuovo gruppo guidato da Carlos Tavares possa portare novità interessanti nei prossimi anni con un ulteriore miglioramento delle performance del marchio tedesco che comunque da quanto è stata acquistata da PSA ha sicuramente visto migliorare nettamente la sua situazione economica, finanziaria e anche di immagine. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa Opel a proposito del ritorno di una nuova Manta ricordando che la versione concept car per il momento mostrata solo attraverso alcuni teaser sarà svelata il prossimo 19 maggio in occasione di un evento organizzato appositamente.

Secondo una ricerca di mercato effettuata in Germania il ritorno di Opel Manta sarebbe particolarmente gradito ai clienti

