Opel Grandland X Hybrid4 offre quattro modalità di guida diverse

L’Opel Grandland X Hybrid4 si propone sul mercato come il primo veicolo ibrido plug-in a trazione integrale sviluppato dalla casa automobilistica tedesca. Questo modello unisce le caratteristiche migliori della trazione elettrica e del motore a combustione interna per raggiungere prestazioni eccellenti, utilizzare l’energia con efficienza e avere un utile autonomia in modalità 100% elettrica.

Grazie alle quattro modalità di guida disponibili (elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport), il Grandland X Hybrid4 assicura una guida dinamica in qualunque situazione. Il SUV PHEV è equipaggiato con un motore turbo benzina da 1.6 litri abbinato a due propulsori elettrici che assicurano una potenza di 300 CV con emissioni di CO2 ridotte a 28-39 g/km nel ciclo WLTP.

Opel Grandland X Hybrid4 tre quarti posteriore

Opel Grandland X Hybrid4: il primo veicolo ibrido plug-in a trazione integrale della tedesca

Soltanto il propulsore endotermico a quattro cilindri produce 200 CV ed è stato progettato appositamente per rispondere alle necessità di questa applicazione ibrida. Tale configurazione permette all’Opel Grandland X Hybrid4 di raggiungere una velocità massima di 235 km/h. Il gruppo propulsore elettrico è composto da due motori, uno montato anteriormente e l’altro posteriormente. Quello anteriore sviluppa 110 CV mentre quello posteriore 113 CV.

Il motore elettrico anteriore trasferisce la potenza alle ruote anteriori attraverso la trasmissione automatica elettrica a 8 marce. Il secondo powertrain elettrico e il differenziale sono integrati nell’asse posteriore. Quest’ultima rende il Grandland X Hybrid4 a trazione integrale permanente.

La batteria agli ioni di litio permette al veicolo ibrido plug-in di percorrere fino a 59 km in modalità full electric secondo il ciclo di prova WLTP. Come anticipato poco fa, il guidatore ha la possibilità di scegliere fra quattro diverse modalità di guida in base alle preferenze e alle necessità personali.

La modalità Sport è sicuramente quella più interessante in quanto unisce la potenza del motore a combustione interna e quella dei due propulsori elettrici per uno stile di guida particolarmente dinamico. La modalità elettrica, invece, utilizza esclusivamente l’elettricità. Nella maggioranza dei casi la trazione viene assicurata dal motore elettrico posteriore mentre quello anteriore interviene quando chi guida vuole più potenza e preme l’acceleratore.

La funzione E-Save permette di conservare energia preziosa

A bordo dell’Opel Grandland X Hybrid4 è disponibile la funzione E-Save che conserva energia elettrica accumulata nella batteria per poterla utilizzare in un secondo momento, per esempio per guidare nelle zone dove l’accesso è limitato ai soli veicoli elettrici.

È possibile attivare questa comoda funzionalità direttamente dal display touch a colori del sistema di infotainment e inoltre è possibile decidere se conservare tutta l’energia presente nella batteria o parte di essa.

Il sistema di frenata rigenerativa cattura l’energia cinetica prodotta durante le fasi di decelerazione o di frenata, che altrimenti finirebbe dissipata sotto forma di calore. Il conducente può scegliere due modalità di recupero che trasforma i motori elettrici in generatori in modo da trasferire energia elettrica alla batteria e permetterne l’accumulo.

