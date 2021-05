La Maserati Quattroporte one-off è nuovamente in vendita

Maserati è conosciuta per la produzione di bellissime coupé e berline, un SUV e una supercar ma non di station wagon. Ciò però non ha impedito al proprietario di questa particolare Maserati Quattroporte del 2016 di affidarsi a una società per convertirla in una shooting brake.

Nello specifico, un appassionato britannico è rimasto deluso di aver perso la possibilità di acquistare una delle quattro Bellagio Fastback realizzate dalla carrozzeria Touring Superleggera vendute all’asta da RM Sotheby’s nel 2013, quindi ha deciso di commissionarne una propria.

Maserati Quattroporte Shooting Brake interni

Maserati Quattroporte: la speciale one-off con carrozzeria shooting brake è in cerca di una nuova casa

Dopo aver contattato un paio di società che gli hanno chiesto circa 200.000 sterline (230.006 euro) per la conversione, l’uomo ha deciso di affidarsi ad Adam Redding, che normalmente lavora su vetture Jaguar, Aston Martin, Lancia e Bristol.

Prendendo il Bellagio Fastback come fonte di ispirazione, Redding ha deciso di mettersi al lavoro sulla Maserati Quattroporte. È stato rimosso dapprima il tetto e poi installate delle strisce in acciaio. Redding ha realizzato alcuni bozzetti sul computer per discutere con il proprietario.

Alla fine è uscito un design con una linea inferiore della finestra sollevata e una linea del tetto che curva delicatamente. La parte più difficile è stata l’installazione dell’impianto elettrico. Dopo 1.500 ore di lavoro, la speciale Quattroporte è stata finalmente completata.

Meglio conosciuta con il nome di Cinqueporte, la vettura è rifinita esternamente nella colorazione Gunmetal Grey metallizzato e presenta degli interni in pelle nera. In aggiunta, troviamo dei cerchi in lega Mercurio da 20″ verniciati di nero e varie tecnologie che solitamente troviamo su un’auto di lusso come questa. Sotto il cofano si nasconde un motore V6 turbodiesel da 3 litri che sviluppa una potenza di 275 CV e 443 nm di coppia massima.

Da notare che la stessa identica auto è stata messa in vendita nel 2019 con gli stessi 14.023 km percorsi ma senza la striscia nera sul cofano. Questa speciale Maserati Quattroporte Shooting Brake è attualmente disponibile all’asta nel Regno Unito. La casa d’aste stima una vendita compresa fra 75.000 e 85.000 sterline (86.252-97.752 euro).





























