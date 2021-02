La Maserati Quattroporte di Elton John all’asta

Una Maserati Quattroporte del 2005 una volta appartenuta nientemeno che a Sir Elton John, verrà messa all’asta online tra il 18 e il 25 febbraio. Secondo The Market, l’auto presenta specifiche estremamente elevate, come ci si aspetterebbe da una berlina incaricata del trasporto di una così grande star. Ha anche un lettore DVD e uno schermo posteriori, ingresso giochi, due cuffie, telecomando e un cambia CD da sei CD: tieni presente che questo è un modello di 15 anni.

Chi si ritroverà con l’offerta vincente riceverà anche numerose altre “chicche” come la “lettera di benvenuto” ufficiale Maserati indirizzata a Sir Elton, oltre a una copia del certificato V5 originale con il suo nome e la targa.

“Sir Elton è un tesoro nazionale e una superstar globale, che ha un gusto impeccabile quando si tratta di acquistare auto”, ha detto il dirigente di The Market, Tristan Judge. “In effetti, l’auto è in condizioni eccellenti ed è stata evidentemente trattata come una celebrità stessa nel corso degli anni.”

Questo banditore non è estraneo alle auto di proprietà di celebrità, avendo già venduto una BMW 635CSi precedentemente di proprietà di Sir Sean Connery, così come la vecchia Range Rover Sport di David Beckham.

“Questa è un’opportunità molto speciale per gli appassionati di musica e auto da collezione, trattandosi di un vero e proprio insieme di cimeli”, ha aggiunto Judge. “Il nuovo proprietario del veicolo potrà godere del tipo di guida di lusso che ci si può aspettare da una vettura italiana di alta gamma, oltre a godersi la storia che questa vettura ha avuto nelle mani di un’icona della musica”.

Questa Maserati Quattroporte di quinta generazione è alimentata da un motore V8 da 4,2 litri, cda 400 CV e 451 Nm di coppia. Ha una velocità massima di 275 km / h e può raggiungere 100 km / h in 5,2 secondi.

L’auto, rifinita in verde verde e completata da un interno in cuoio coloro biscotto con impiallacciatura in palissandro, ha già percorso 28.493 miglia (45.855 km) e dovrebbe essere venduta per una stima di £ 15.000 a £ 40.000 ($ 20.750- $ 55.330 al cambio attuale).

