Alfa Romeo: ecco il modello che non potrà mancare in futuro

Si parla tanto del futuro piano di rilancio di Alfa Romeo che molto probabilmente sarà svelato tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. A quanto pare questo piano comprenderà numerosi nuovi modelli in segmenti di mercato in cui Alfa Romeo manca da molto o addirittura non c’è mai stato. Tra questi ultimi si parla anche di un E-SUV dalle dimensioni maggiori di Stelvio che secondo gli addetti ai lavori non potrà sicuramente mancare nella futura gamma della casa automobilistica milanese.

Questo in particolare se davvero Stellantis vorrà rilanciare il marchio del Biscione a livello globale trasformandolo in un vero e proprio brand globale come anticipato nei giorni scorsi dal suo nuovo numero uno, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il nuovo E-SUV non nascerà su una versione allungata della piattaforma modulare Giorgio come si pensava fino a poche settimane fa ma nella nuova piattaforma di Stellantis STLA Large.

Questo modello sarà fondamentale per fare bene in mercati importanti per il rilancio del Biscione come Medio Oriente, USA e Cina. La lunghezza di un simile modello potrebbe aggirarsi intorno ai 490/500 cm. Si tratterebbe insomma di un modello sicuramente non adatto alle strade europee ed in particolare a quelle italiane ma che sicuramente sarebbe in linea con i gusti di clienti cinesi e Nord americani. I motori verrebbero condivisi con gli altri modelli di grandi dimensioni facenti parte delle gamme dei brand di Stellantis.

Ci sarebbero sicuramente versioni elettrificate e più avanti forse anche una elettrica al 100 per cento. Questo futuro modello di Alfa Romeo avrebbe come sua principale caratteristica il lusso. Inoltre nell’abitacolo anche la tecnologia la farebbe da padrona. Probabile l’arrivo sul mercato anche di una versione top di gamma Quadrifoglio. Imparato infatti nei giorni scorsi ha detto che intende ampliare la gamma Quadrifoglio anche ad altri modelli oltre Giulia e Stelvio facendola diventare una vera e propria linea interna al marchio.

Alfa Romeo E-Suv

