Imparato: la passione per Alfa Romeo alla base della sua scelta

Il nuovo CEO dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha detto che la sua passione per il marchio italiano di auto sportive lo ha portato ad accettare quello che potrebbe essere il ruolo più difficile della sua carriera. Imparato, un veterano del gruppo PSA, è stato scelto per guidare l’ultima svolta per il Biscione dall’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares a gennaio dopo che il proprietario dell’Alfa Romeo, Fiat Chrysler Automobiles si è fuso con PSA.

L’esecutivo francese ha detto di non aver avuto problemi a passare dal marchio Peugeot, molto più grande, che aveva guidato con successo, allo stesso ruolo in Alfa Romeo, una società che ha attraversato numerosi turnaround falliti. Il marchio deve attualmente affrontare un forte calo delle vendite e un ritardo nel lancio del suo cruciale crossover compatto. In Peugeot Imparato aveva migliaia di dipendenti. All’Alfa ha detto di avere “una squadra molto agile di 49 persone”.

“È come una start-up, possiamo prendere decisioni in cinque minuti”, ha detto Imparato ai giornalisti durante una tavola rotonda sui media il 19 aprile. Il suo trasferimento dalla Francia all’Italia non è stato guidato da ambizioni di carriera. “Quando sei a capo del marchio Peugeot, che porta miliardi di euro all’anno, non vai all’Alfa Romeo per motivi di carriera. Lo fai per motivi personali, sei guidato dalla passione e da motivi familiari “, ha detto.

Le ragioni familiari sono legami ancestrali con l’Italia. Suo nonno si trasferì dalla piccola città costiera di Gaeta, nell’Italia centrale, alla Francia nel 1904. E la sua famiglia ha legami di lunga data con l’Alfa. “Quando sono nato, mio ​​padre guidava una Giulia 1300 blu, poi è passato a un’Alfetta 2000 più grande. La prima macchina di mia moglie era una Alfasud”, ha detto Imparato.

Negli ultimi cinque anni l’Alfa Romeo è stata guidata da dirigenti americani che lavorano dalla sede statunitense di Fiat Chrysler nella periferia di Detroit: prima Reid Bigland, poi Tim Kuniskis. Questi dirigenti avevano anche altri ruoli chiave in FCA. Imparato ha detto che è importante che il marchio sia gestito dall’Italia. Ha riorganizzato la leadership globale del marchio e ha affermato che il suo nuovo team esecutivo è “quasi al 100% italiano”.

Imparato sta anche portando in Alfa Romeo il mantra parsimonioso del CEO di Stellantis Tavares. La nuova sede globale del marchio all’interno dell’ex Centro Stile Fiat di Torino non è molto più grande di un campo da tennis. “Siamo parsimoniosi e stiamo attenti a ogni euro che spendiamo”, ha detto Imparato.

Ciò è in linea con la filosofia di Tavares, che ha trasformato PSA da azienda quasi in bancarotta in una delle case automobilistiche più redditizie d’Europa. Tavares dice ai suoi dirigenti di spendere i soldi dell’azienda come se fossero i propri soldi. La frugalità sarà un pilastro fondamentale per il rilancio dell’Alfa Romeo. “I fattori principali che stiamo cercando sono la redditività, la qualità del prodotto e un solido piano di prodotto”, ha affermato Imparato.

