RAM collabora con Dave Grohl in 3 nuovi video

Dave Grohl, famoso per aver fatto parte di band che hanno fatto la storia del rock come Nirvana e Foo Fighters, ha assunto l’incarico di regista di tre nuovi video realizzati in collaborazione con Ram Trucks. In anteprima oggi, i video puntano i riflettori sulle rock star di tutti i giorni. La serie è un tributo a mentori e leader, che mostra persone comuni che aiutano i bambini mentre lottano per la maturità. Gli annunci sono incentrati su Grohl in un Ram 1500 che elenca tutto ciò che serve per superare gli ostacoli sul percorso per diventare una rock star. Le pubblicità, però, non limitano la definizione di rock star alla fama musicale.

Dave Grohl regista di 3 video con protagonista Ram 1500

“La storia di Foo Fighters con il marchio Ram Truck è iniziata 25 anni fa, quando si sono ammassati in un furgone Ram e si sono messi in viaggio alla ricerca di un sogno”, ha affermato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer, Stellantis. “La loro capacità di perseguire quei sogni è stata resa possibile da coloro che hanno continuato a supportare la band durante quello che si è rivelato essere un viaggio unico nel suo genere. Ora, torniamo al punto di partenza con i Foo Fighters in una collaborazione che riconosce le sfide e celebra i trionfi dei nostri eroi di tutti i giorni, specialmente durante l’ultimo anno “.

Gli spot, che sono impostati su “Making A Fire”, la traccia di apertura del massiccio decimo album dei Foo Fighters “Medicine at Midnight”, saranno presentati in anteprima appena prima della festa della mamma e coincideranno con l’uscita del “From Cradle to Serie Stage ” di Grohl. La nuova serie senza sceneggiatura è stata diretta da Grohl ed è stata ispirata da sua madre Virginia Hanlon Grohl e dal suo libro acclamato dalla critica con lo stesso titolo.

Le pubblicità di Ram seguono anche da vicino “What Drives Us”, un documentario diretto da Grohl come “una lettera d’amore per ogni musicista che è mai salito su un vecchio furgone con i propri amici e si è lasciato tutto alle spalle per la semplice ricompensa di suonare musica”. La serie inizia con lo spot “Rock Star” di 60 secondi incorporato sopra. Una versione di 30 secondi dell’annuncio verrà trasmessa in TV, insieme ad altri due spot di 30 secondi chiamati “Overtime” e “Best Part”.

