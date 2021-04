DS Automobiles condivide diversi valori con il mondo del golf

Di recente, DS Automobiles ha siglato una partnership con la Federazione Italiana Golf ma sono già evidenti i differenti punti di contatto che hanno portato a una collaborazione sorta quasi in maniera spontanea.

È un’evidente questione di valori e di stile a rendere così naturale la sovrapposizione tra lo sport green per definizione e la casa automobilistica che pone il proprio raffinato savoir-faire al servizio di ogni modello in gamma.

DS 7 Crossback E-Tense

DS Automobiles: la filosofia del brand si sposa perfettamente con quella del golf

Dall’esperienza vissuta attraverso il parallelo con cui il Club Fitter Emanuele Rodenghi realizza degli esclusivi ferri in grado di soddisfare l’uso individuale. È una prerogativa, quella del “fatto su misura”, che DS Automobiles conosce bene ed esprime grazie a una capacità di personalizzazione che ha ben pochi rivali nel settore automobilistico. Si tratta sempre di capacità artigianali che distinguono l’individuo dalla massa, conferendo quel tocco di unicità che si respira sul green di ogni campo da golf.

È proprio il colore verde che rappresenta l’ennesimo punto di contatto della gamma E-Tense con cui il marchio di Stellantis da tempo dimostra un’evidente propensione alla sostenibilità ambientale. I SUV DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrico e DS 7 Crossback E-Tense ibrido plug-in sono affiancati dalla lussuosa berlina DS 9 E-Tense. Quest’ultima riesce ad esprimere il valore a zero emissioni, rumore e vibrazioni, con cui favorire la concentrazione sui più famosi campi da golf italiani.

La berlina ibrida plug-in di DS Automobiles offre la possibilità di sfruttare la modalità di guida 100% elettrica con cui è possibile percorrere fino a 50 km con una singola ricarica grazie alla batteria di trazione, a una velocità massima di 135 km/h.

Inoltre, la DS 9 E-Tense vanta diverse caratteristiche esclusive come il volante rivestito interamente in pelle Rosso Rubis, il rivestimento in alcantara nera della versione Performance Line oppure lo speciale trattamento che elimina i rumori esterni con il contributo di vetri insonorizzati e stratificati, abbinati a una scocca termosaldata per ridurre ogni tipo di vibrazione.







