Il Salone di Chicago torna a luglio con un’edizione speciale

Il Salone di Chicago 2020 è stato uno degli ultimi grandi eventi negli Stati Uniti, prima che il coronavirus costringesse il paese al lockdown. La pandemia ancora in corso, però, ha ritardato l’edizione di quest’anno. Inizialmente era prevista per febbraio ma gli organizzatori hanno annunciato di proporre l’evento per questa primavera.

Nelle ultime ore, il comitato organizzativo ha annunciato che un’edizione speciale della manifestazione si terrà tra il 15 e il 19 luglio. L’evento sarà ospitato presso il McCormick Place e sarà uno dei primi appuntamenti dal vivo dalla chiusura a causa del COVID-19.

Salone di Chicago 2021, gli organizzatori hanno dichiarato che sarà un’edizione speciale

Salone di Chicago: l’edizione 2021 si terrà dal 15 al 19 luglio

In particolare, il Salone di Chicago 2021 verrà spostato nell’edificio ovest di McCormick Place e includerà test drive all’aperto e dimostrazioni delle ultime tecnologie. In particolare, Ford proporrà un’esperienza di guida all’aria aperta con Bronco, Bronco Sport e Mustang Mach-e.

Per aiutare a controllare i visitatori, i biglietti verranno venduti esclusivamente online e le persone dovranno selezionare la data e l’ora in cui desidereranno partecipare. Inoltre, gli organizzatori controlleranno il numero di persone nella show floor. Così facendo, si riuscirà a garantire la massima sicurezza per tutti.

I fan potranno anche pre-registrarsi per varie attività come la pista di prova all’aperto e gli eventi ride-and-drive. Questo dovrebbe aiutare a ridurre le code e la congestione nelle varie mostre.

All’interno di un comunicato stampa ufficiale, Dave Sloan – direttore generale del Salone di Chicago – ha detto: “Ci impegniamo a fornire un ambiente sicuro per tutte le persone coinvolte e aderiremo con attenzione ai protocolli e alle linee guida di salute e sicurezza stabiliti dai funzionari della città e dello stato. L’evento tornerà alla sua solita fascia oraria il prossimo anno. Sebbene riteniamo che febbraio sia il momento giusto per il Chicago Auto Show 2021, per dare maggiore impatto sull’industria e sull’economia della zona, sperimenteremo con entusiasmo anche le date di luglio“.

