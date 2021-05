La gamma ibrida di Jeep si espande con la Wrangler 4xe

Jeep Italia ha annunciato l’apertura degli ordini per la nuova Jeep Wrangler 4xe, la nuova variante plug-in hybrid dell’iconico fuoristrada del marchio americano. Si tratta del terzo modello della gamma ibrida plug-in 4xe di Jeep che può già contare sulle “italiane” Renegade e Compass 4xe, disponibili dalla seconda metà dello scorso anno e subito diventate le più vendute in Italia della loro categoria. La nuova Jeep Wrangler 4xe arriva in Italia in una versione First Edition che sarà disponibile in tiratura limitata.

A partire da oggi, però, negli showroom di Jeep è possibile ordinare la gamma completa della Jeep Wrangler 4xe con molte più opzione per acquistare il fuoristrada ibrido del marchio americano. Da notare, inoltre, che il nuovo fuoristrada ibrido sarà protagonista, il prossimo 21 maggio, di un evento di lancio ufficiale che si svolgerà in streaming.

La gamma della nuova Jeep Wrangler 4xe, oltre alla First Edition protagonista della fase di pre-booking, si compone delle varianti Sahara, Rubicon e della serie speciale 80° Anniversario, realizzata per celebrare gli 80 anni del marchio americano. Con l’acquisto della Wrangler 4xe si accede al programma di fidelizzazione Jeep Wave che prevede diversi vantaggi esclusivi a partire dai primi 2 tagliandi di manutenzione programmata e dall’assistenza stradale 24/7.

Da notare, inoltre, che la nuova Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile anche a noleggio grazie alle soluzioni proposte da Leasys, In particolare, i clienti interessati potranno scegliere tra le offerte Leasy Miles, il noleggio a lungo termine “pay per use”, e Noleggio Chiaro Light, la soluzione che permette di conoscere, in anticipo, il prezzo per l’acquisto a termine del contratto.

I prezzi della nuova Jeep Wrangler 4xe

La nuova Jeep Wrangler 4xe viene proposta in un’unica configurazione con il motore quattro cilindri turbo benzina 2.0 da 272 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia motrice. Il motore termico è abbinato a due motori elettrici, uno per asse, in grado di generare una potenza di 145 CV.

Complessivamente, il sistema ibrido della 4xe garantisce 380 CV di potenza e 637 Nm. Il sistema è gestito dal cambio automatico Torque Flite ad 8 rapporti. La Wrangler 4xe funziona anche in modalità a zero emissioni grazie alla batteria da 17 kWh. L’autonomia è di circa 40 chilometri.

Il listino prezzi della Jeep Wrangler 4xe parte da 69.550 euro, prezzo riservato alla versione con allestimento Sahara. La Rubicon, invece, parte da 71.050 euro. Per poter acquistare l’edizione speciale 80° Anniversario, invece, serviranno 71.900 euro. Oltre agli allestimenti ci sono diversi pack aggiuntivi con cui personalizzare al massimo il fuoristrada.

La nuova aggiunta alla gamma ibrida di Jeep rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma di elettrificazione del marchio americano che, nei prossimi anni, porterà sul mercato diversi nuovi modelli ibridi o a zero emissioni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

