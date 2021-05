Lancia B-SUV al posto di Alfa Romeo Brennero a Tychy?

Ha destato non poche perplessità la notizia secondo cui non sarebbe ancora sicura la produzione di Alfa Romeo Brennero a Tychy in Polonia a differenza dei B-SUV di Fiat e Jeep che sono stati invece confermati. Qualcuno ha ipotizzato che a breve arriverà la conferma anche per Brennero. Altri invece pensano che il modello di Alfa Romeo prodotto a Tychy alla fine potrebbe essere un altro, ad esempio l’erede di MiTo. Ma esiste anche un’altra scuola di pensiero che fa riferimento al cosiddetto Lancia B-SUV.

Lancia B-SUV prenderà il posto di Alfa Romeo Brennero nello stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia?

C’è chi pensa infatti che dietro lo stop alla produzione di Alfa Romeo Brennero vi siano i dubbi di Carlos Tavares e Jean-Philippe Imparato di produrre un’auto di Alfa Romeo in Polonia smentendo l’idea di molti secondo cui le auto del Biscione dovrebbero essere necessariamente made in Italy. Ed ecco allora che al posto di Brennero in Polonia potrebbe trovare spazio la produzione di un altro modello di Stellantis: Lancia B-SUV.

Sappiamo infatti che anche Lancia essendo considerata una dei 3 marchi premium di Stellantis avrà la sua occasione di riscatto con l’arrivo di diversi nuovi modelli e il ritorno nelle concessionarie dei principali paesi dell’Unione Europea. Tra i vari modelli di cui si parla per il futuro della casa automobilistica piemontese spesso si fa riferimento anche ad un Lancia B-SUV.

Anche questo modello verrebbe realizzato sulla piattaforma CMP di Stellantis la stessa che sarà impiegata per tutti gli altri B-SUV del gruppo compresi quelli di Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Dunque perché non produrre anche questo modello a Tychy? Dunque questa ipotesi non sembra poi così azzardata. Vedremo se nelle prossime settimane il gruppo Stellantis farà chiarezza su quale sarà il terzo modello che verrà prodotto a Tychy insieme ai SUV compatti di Jeep e Fiat che arriveranno nel 2023.

