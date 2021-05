Fiat Mobi vende più di Hyundai HB20 in Brasile ad aprile e sorprende

Aprile 2021 è stato un mese storico per Fiat in Brasile. Questo non tanto per la leadership tra le case automobilistiche che la casa italiana ha conquistato da gennaio in poi, ma per la classifica dei singoli modelli. Leader del mercato con 12.581 unità, il pickup Fiat Strada questa volta sul podio al secondo posto ha avuto la compagnia di un’altra auto italiana: Fiat Mobi.

Fiat Mobi è stata la grande protagonista del mercato brasiliano ad aprile piazzandosi al secondo posto tra le auto più vendute

La vettura entry level della gamma di Fiat ha infatti registrato il mese scorso in Brasile la bellezza di 6.861 auto consegnate riuscendo a superare una folta concorrenza di veicoli di altri produttori che di solito le stanno davanti.

Ed è stato anche sfiorato un podio al 100 per cento del marchio italiano, visto che anche Fiat Toro con 6.682 unità immatricolate è stato superato solo negli ultimi giorni dalla Hyundai HB20 (6.849). Il Gruppo Stellantis, per inciso, ha inserito nella top 10 anche altri 3 modelli: la Jeep Renegade (6.634), numero 1 tra i SUV, la Jeep Compass (5.504) e la Fiat Argo (5.383).

Quello di Fiat Mobi rappresenta il miglior piazzamento di sempre in Brasile da quando l’auto che viene prodotta presso lo stabilimento di Stellantis a Betim ha fatto la sua comparsa nel principale mercato auto latino americano. Questi dati sono molto incoraggianti anche per il resto del 2021 dove Fiat che ha appena mostrato le prime immagini ufficiali del suo nuovo SUV si appresta a dominare sempre di più il mercato auto brasiliano.

