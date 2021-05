Peugeot si conferma il marchio più venduto in Spagna nel 2021

Arrivano buone notizie per Peugeot dalla Spagna. La casa automobilistica del Leone che fa parte del gruppo Stellantis ha immatricolato finora 24.692 autovetture nel mercato spagnolo quest’anno. Questo dato garantisce al marchio francese di rimanere il brand più venduto nel mercato nazionale spagnolo con una quota di mercato del 9,3 per cento.

Peugeot dopo i primi 4 mesi del 2021 è il marchio di auto più venduto in Spagna

Come ha indicato la stessa azienda che fa parte del gruppo Stellantis, due dei suoi modelli sono inoltre entrati tra i tre veicoli più “popolari” in Spagna. Nello specifico, il riferimento va alla Peugeot 2008, assemblata a Vigo, che è stata l’auto più venduta in Spagna fino ad aprile, con 6.411 unità, mentre la Peugeot 208 si è classificata al terzo posto in questa lista, con 6.048 unità consegnate fino ad ora in quel paese.

Solo il mese scorso, il marchio del leone si è classificato come la seconda azienda con più vendite nel mercato delle autovetture, con 6.201 unità e una quota del 7,9 per cento, con la Peugeot 2008 come terza auto più immatricolata, con 2.048 unità. Inoltre, il SUV 3008 è stato anche il quinto veicolo più venduto in Spagna il mese scorso, con 1.663 unità. Insomma sicuramente buone notizie dalla Spagna per la casa francese.

Quello spagnolo è uno dei mercati più importanti in Europa e avere il primo posto per numero di vendite tra le case automobilistiche presenti è certamente motivo di orgoglio per il brand di Stellantis che è primo anche in Francia e si piazza bene in molti altri mercati del nostro continente.

