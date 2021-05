Progetto 363: Fiat svela il primo teaser ufficiale del SUV compatto

Il Progetto 363, il primo SUV compatto di Fiat per il mercato brasiliano, inizia a prendere forma con il primo teaser del modello definitivo, in attesa della presentazione ufficiale prevista oggi, martedì 4 maggio 2021, al termine del reality show BBB 2021.

Il nuovo veicolo della casa automobilistica torinese apparirà alla fine del programma sotto forma di auto del vincitore del Big Brother Brasil 21, anche se il lancio ufficiale avverrà più tardi.

Fiat Progetto 363, uno degli ultimi prototipi immortalati in foto

Progetto 363: pubblicato il primo teaser ufficiale da Fiat

Realizzato nello stabilimento di Betim (MG), il Progetto 363 è il veicolo più importante al momento per Fiat. Costruito sulla piattaforma MP1, usata già per Argo e Cronos, il nuovo SUV compatto avrà l’obiettivo di collocare l’azienda in un segmento in rapida crescita nel mercato nazionale ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 70.000-120.000 R$ (10.687-18.321 euro) o più.

Anche se è più piccolo del Jeep Renegade, il Progetto 363 verrà offerto in diverse varianti e pacchetti di personalizzazione in modo da accontentare più persone. Il teaser ufficiale rivela un frontale composto da fari slanciati, luci di marcia diurna a LED, una griglia con barre orizzontali, il logo Fiat scritto in lettere maiuscole e la bandiera italiana. Oltre a questo, il SUV dispone di barre al tetto e luci posteriori a LED parzialmente visibili.

Purtroppo, gli ultimi prototipi non ci hanno rivelato granché visto che sono stati pesantemente camuffati con ogni sorta di materiale che Fiat ha aggiunto per evitare di svelare in anticipo l’aspetto finale dell’attesissimo SUV per il mercato brasiliano. Per fortuna, però, mancano soltanto poche ore prima di scoprire tutti i dettagli.

Oltre ai fari, alle linee, ai colori e agli interni dal tocco sportivo e tecnologico, il Fiat Progetto 363 sarà equipaggiato dal motore Firefly turbo 1.3 12V a benzina che dovrebbe sviluppare una potenza compresa fra 120 e 130 CV e con almeno 190 nm di coppia massima, abbinato a un cambio CVT a 6 rapporti.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI