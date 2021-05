La Nuova Peugeot 208 per gli argentini arriva dalla Slovacchia, dove il modello europeo parte per il paese sudamericano nelle versioni GT e GT-Line, entrambe dotate di motore turbo, molto diverso dal longevo EC5M. Come era già noto, la nuova 208 arriva in queste versioni con il motore Puretech 1.2 Turbo, che ha tre cilindri e iniezione diretta di carburante, ampiamente utilizzato in Europa.

Peugeot 208 GT e GT-Line arrivano in Argentina, le auto saranno esportate dall’Europa e prodotte nella fabbrica Slovacca di Stellantis

Questo motore per la nuova Peugeot 208 GT e GT-Line che sarà venduto in Argentina è dotato di 130 cavalli e 23,4 kgfm, trasferiti alle ruote anteriori da un cambio automatico Aisin a sei velocità. In altri mercati, la trasmissione ha otto marce e una maggiore efficienza. Il piano originale di Stellantis prevedeva di avere la nuova Peugeot 208GT e GT-Line, con il Puretech aspirato e turbo prodotto a El Palomar, ma alla fine i costi sarebbero stati troppo elevati e quindi si è preferito importare dall’Europa le due versioni.

A differenza di quanto avviene in Brasile, la Nuova Peugeot 208 GT avrà più optional in Argentina, come il sensore degli angoli ciechi, il freno di stazionamento elettronico, il bracciolo centrale anteriore e due porte USB sul sedile posteriore. La nuova Peugeot 208 GT ha fari full LED, cerchi in lega da 17 pollici, illuminazione interna a otto colori, multimedia con uno schermo da 10 pollici, cluster digitale 3D e pacchetto ADAS +, tra le altre cose. Si dice che in seguito la Peugeot 208 in America Latina potrebbe anche utilizzare motori prodotti in Brasile da Fiat.

