Peugeot annuncia una novità importante

Jean-Philippe Kempf (57 anni) è il nuovo Direttore della Comunicazione della casa automobilistica francese Peugeot con effetto dal 1 ° maggio.

Il dirigente è diventato dunque il responsabile dell’intera comunicazione del marchio del leone, dalla comunicazione di prodotto e sui social media, al lavoro con la stampa, agli eventi, alle relazioni con gli influencer, alla comunicazione interna, allo sport e alle partnership.

Kempf succede a Eugenio Franzetti, che assume un nuovo incarico all’interno del Gruppo Stellantis, di cui fa parte il marchio Peugeot.

L’ex giornalista Kempf proviene da General Motors Europe, dove era responsabile della comunicazione di prodotto per Opel / Vauxhall, e dal 2017 è Direttore del marchio internazionale e comunicazioni di prodotto, eventi e Motorshow per il marchio. Nella sua nuova posizione, Kempf riporterà a Thierry Lonziano, Global Director Marketing and Communication di Peugeot.

Jean-Philippe Kempf ha conseguito il Master in Filosofia presso l’Università di Strasburgo. Ha iniziato la sua carriera come giornalista automobilistico presso AUTOhebdo nel 1987, dopodiché è passato alla redazione di AutoPlus in Francia.

Si tratta dell’ennesima nomina per il gruppo Stellantis e per il marchio Peugeot che sta cercando di dotarsi di un nuovo organigramma dopo la fusione del gruppo PSA con Fiat Chrysler Automobiles in maniera da garantire la piena funzionalità di tutti i suoi marchi.

Peugeot del resto è proiettata a diventare sempre di più un marchio globale e dunque nei prossimi anni si lavorerà molto sull’immagine dopo i grandi progressi già effettuati negli scorsi anni sotto la guida di Jean-Philippe Imparato ora passato in Alfa Romeo.

