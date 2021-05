Alfa Romeo Giulietta Edizione Finale: ecco l’ultima versione speciale

La Giulietta è uscita di produzione da qualche mese. Nonostante ciò, la casa automobilistica di Arese ha in serbo un’altra edizione speciale per la sua compatta. Nelle scorse ore il Biscione ha presentato l’Alfa Romeo Giulietta Edizione Finale.

Proposta esclusivamente nel mercato australiano in soli 35 esemplari, la vettura costa 48.950 dollari australiani (31.498 euro), ossia 6000 dollari australiani (3860 euro) in più rispetto alla versione Veloce.

Alfa Romeo Giulietta Edizione Finale interni

Alfa Romeo Giulietta Edizione Finale: la compatta del Biscione resiste ancora

Rispetto a quest’ultimo allestimento, troviamo in più pinze freno gialle, inserti esterni gialli, cerchi in lega Dark Miron da 18”, finiture in fibra di carbonio per griglia anteriore, calotte degli specchietti retrovisori esterni e minigonne laterali e l’impianto di scarico sportivo Elaborazioni 1919 progettato da Magneti Marelli.

La Giulietta Edizione Finale 2021 è disponibile nelle colorazioni esterne Alfa White, Anodized Blue e Magnesium Grey Matte. Passando all’abitacolo, la speciale vettura dispone di cuciture gialle a contrasto per volante e tappetini (quest’ultimi con il logo Giulietta), oltre ad altre caratteristiche offerte in precedenza come optional fra cui tetto apribile elettrico e sedili anteriori in pelle con funzione di riscaldamento.

L’equipaggiamento standard è rimasto invariato rispetto alla Veloce da cui deriva. Ciò significa che troviamo il sistema di infotainment Alpine con display da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, fari bi-xenon, climatizzatore bizona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sospensioni sportive e volante con rivestimento in pelle.

A livello di sicurezza, l’Alfa Romeo Giulietta Edizione Finale propone sei airbag, monitoraggio della pressione degli pneumatici e cruise control. Purtroppo, mancano all’appello il sistema di mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e il cruise control adattivo.

Sotto il cofano troviamo lo stesso propulsore della Giulietta Veloce. Si tratta di un motore a quattro cilindri turbo benzina da 1.75 litri capace di generare 240 CV di potenza e 340 nm di coppia massima. Accanto al powertrain ci sono la trazione anteriore e un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Infine, l’Alfa Romeo Giulietta Edizione Finale 2021 è già disponibile all’acquisto e le prime consegne ai clienti sono già iniziate.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI