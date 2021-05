Citroen: il marchio francese torna negli USA

Citroen torna negli Stati Uniti. Non con la vendita diretta di auto ma attraverso il car-sharing di Free2Move del gruppo Stellantis. L’auto scelta per questo ritorno negli Stati Uniti è la minuscola Citroën Ami completamente elettrica. Citroen Ami è basata sull’Ami One Concept del 2019 ed è stata allestita da Citroën in modo da garantire la produzione più efficiente possibile. Guardando bene il corpo della mini auto ci accorgiamo di come anteriore e posteriore sono intercambiabili e le porte siano simmetriche, in modo che possano essere montate sia a destra che a sinistra.

Chiunque abbia 16 anni e sia in possesso di una patente per ciclomotore può guidare la Citroën Ami. Può quindi raggiungere un massimo di 45 km / h e ha un’autonomia elettrica di circa 70 chilometri. Se si collega la spina a una normale presa, l’Ami sarà di nuovo con la batteria carica entro 3 ore. Ovviamente la ricarica sarà più veloce se si usa una wallbox.

Free2Move ha pubblicato una foto della Citroen Ami su LinkedIn, con il testo “From France with Love” e “Coming to Washinton DC”. Verrà utilizzata come auto condivisa. Infatti l’auto potrà essere noleggiata per un breve giro con l’app Free2Move. Negli Stati Uniti ci vorrà un po’ di tempo per far abituare gli utenti, perché lì sono abituati a SUV e pickup enormi. La Citroën Ami è lunga solo 2,4 metri. Vedremo dunque come andranno le cose in USA per Stellantis con il ritorno del marchio Citroen.

