Nuova Citroën C3: tecnologia e comfort per l’uso quotidiano

La nuova Citroën C3 si propone sul mercato come una berlina compatta dallo stile moderno con linee eleganti, allegre e colorate e una personalità decisa. Giunta alla terza generazione, la C3 è una vettura che esprime energia e senso di protezione, offrendo allo stesso tempo un’ottima abitabilità per cinque persone.

Gli innovativi sedili Advanced Comfort presenti a bordo assicurano un comfort unico mentre la sicurezza è garantita dai numerosi sistemi di assistenza alla guida. La vettura è adatta a tutti gli usi e per ogni tipo di viaggio, dai trasferimenti quotidiani in ambito cittadino alle lunghe percorrenze.

Nuova Citroën C3

Nuova Citroën C3: la berlina compatta propone una serie di caratteristiche per rendere sicuri i viaggi

In città, la Citroën C3 si districa facilmente nel traffico grazie a numerose funzioni di assistenza alla guida come il sistema di riconoscimento dei limiti di velocità che lavora in sincronia con il regolatore/limitatore di velocità per non rischiare di superare inconsapevolmente i limiti stessi.

Disponibile anche l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e il sistema di sorveglianza dell’angolo morto che vigila sui lati dell’auto. Attraverso l’accensione di una spia sui retrovisori, viene segnalata la presenza di un veicolo in quelli che sono definiti gli angoli ciechi. Si tratta di un sistema molto utile in città ma anche nelle strade a scorrimento veloce.

La funzione Hill Asisst offerta dalla nuova Citroën C3 gli impedisce di arretrare involontariamente in salita quando viene lasciato il pedale del freno. Questo sistema agisce in presenza di pendenze superiori al 3%, stabilizzando l’auto per due secondi. Non manca il sistema Active Safety Brake (frenata di emergenza) che limita il rischio di incidente a partire da soli 5 km/h di velocità.

I sensori posteriori e la retrocamera, che proietta immagini sul display touch da 7 pollici, consentono di effettuare parcheggi con estrema tranquillità. Il sistema Keyless Access & Start consente l’apertura, la chiusura e l’avvio della vettura tenendo le chiavi in tasca.

Arrivando alle motorizzazioni, la nuova C3 è disponibile con i benzina PureTech e diesel BlueHDi da 100 CV, tutti Euro 6. I fari a LED sono di serie su tutta la gamma e aggiungono personalità al nuovo design frontale. Non mancano dei nuovi cerchi da 16” e 17” e i nuovi Airbump laterali.

Infine, la casa automobilistica francese propone un totale di ben 97 possibilità di abbinamenti cromatici differenti per la nuova Citroën C3 in quanto ci sono sette colori per la carrozzeria, quattro per il tetto a contrasto e altri quattro Pack Color per fendinebbia e Airbump.

