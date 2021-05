Opel Manta elettrica debutta il 19 maggio

Opel parla di nuovo della Manta GSe ElektroMOD. Il produttore tedesco, che ha menzionato il modello a metà marzo, ha appena annunciato la sua data di presentazione ufficiale. La versione Restomod 100% elettrica della famosa coupé anni ’70 sarà svelata il prossimo 19 maggio. Nel frattempo il marchio tedesco di Stellantis ha svelato alcune nuove informazioni sulla sua futura auto. Apprendiamo in particolare che essa saprà comunicare. Un po’ come Kitt, la famosa e intelligente Pontiac Firebird Trans Am della serie “Supercar”, la Manta 2.0 potrà comunicare grazie alla sua griglia.

Il 19 maggio debutta ufficialmente la nuova Opel Manta GSe ElektroMOD

Il suo nuovo frontale “Opel Pixel-Vizor” sarà infatti in grado di visualizzare grafica e testi. Sul menu, messaggi come “Il mio cuore tedesco è stato ELETTRIFICATO”, “Sono in missione zero” o “Sono un ElektroMOD”. “Manta GSe ElektroMOD è il lavoro di persone appassionate, designer, modellatori 3D, ingegneri, tecnici, meccanici, specialisti di prodotti e marchi”, spiega Pierre-Olivier Garcia, Global Brand Design Manager di Opel.

“Sono tutti fan assoluti di Opel, che amano le auto e si divertono a sviluppare cose nuove. Con Manta GSe costruiamo un ponte tra la grande tradizione Opel e un futuro sostenibile che diventa così molto desiderabile. Questa miscela di spirito dei tempi e modernità è assolutamente affascinante” ha aggiunto.

Poche settimane fa, il marchio tedesco ha anche indicato che questa nuova Manta, attualmente in fase di completamento a Rüsselsheim in Germania, avrebbe un cockpit completamente digitale e che sarebbe “sportiva come una vera Opel. GSe”. Vedremo dunque quali novità arriveranno con la nuova Manta elettrica il prossimo 19 maggio.

