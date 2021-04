Opel consegna 655 nuovi Vauxhall Vivaro-e nel Regno Unito

Attraverso Vauxhall, Opel fornirà a una delle società di servizi professionali e di facility management leader nel Regno Unito, 655 nuovi Vauxhall Vivaro-e completamente elettrici. Il primo esemplare del furgone a zero emissioni è stato già consegnato e fa parte dei 1000 veicoli elettrici della flotta di Mitie.

Il van sarà utilizzato da un ingegnere dell’azienda ed è stato attrezzato appositamente per garantire che possa portare tutto il necessario, riducendo al minimo il peso in modo da massimizzare l’autonomia della batteria.

Vauxhall Vivaro-e in versione Cargo S

Vauxhall Vivaro-e: Opel ha consegnato 655 esemplari a una nota società britannica

Sebbene il Vivaro-e sia versatile e flessibile come qualsiasi altro Vivaro, la sua capacità di carico è paragonabile a quella dei veicoli commerciali simili con motori a combustione interna. Con circa 1200 kg, il Vauxhall Vivaro-e Cargo S offre un carico utile quasi pari a quello della variante diesel con motore da 2 litri.

I clienti che scelgono il furgone 100% elettrico possono optare per due diverse batterie, a seconda delle proprie esigenze: 75 kWh per un’autonomia fino a 330 km e 50 kWh fino a 230 km (entrambi nel ciclo WLTP). Le batterie sono imballate sotto lo spazio di carico in modo tale da non compromettere l’utilizzo.

L’Opel/Vauxhall Vivaro-e è stato nominato International Van of the Year 2021, portando a casa uno dei premi più ambiti nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Questa è inoltre la prima volta che un furgone di medie dimensioni completamente elettrico vince questo titolo. I giudici del concorso hanno elogiato la sua autonomia, l’eccellente capacità di carico e la tecnologia presente a bordo.

Simon King, direttore per la sostenibilità e del valore sociale di Mitie, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di celebrare il nostro traguardo del 1000° veicolo a emissioni zero con il nostro primo Vivaro-e. Con oltre 600 nuovi veicoli che entreranno a far parte della nostra flotta quest’anno, stiamo facendo grandi progressi verso il nostro obiettivo di avere 2021 veicoli elettrici nel 2021 e aiutando ancora più conducenti di flotte di Mitie a passare all’elettrico“.

Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha invece detto: “Siamo orgogliosi che Mitie abbia scelto il nostro furgone Vivaro-e completamente elettrico e si sia unita a un numero crescente di aziende pionieristiche nel Regno Unito che non vogliono scendere a compromessi sulle capacità della loro flotta di veicoli ma vogliono anche migliorare il loro impatto ambientale e ridurre i costi di gestione“.







