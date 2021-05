Jeep Compass 4xe da 269 euro al mese con JEEP Excellence

La Jeep Compass 4xe, assieme al Renegade 4xe, sono i primi due veicoli elettrificati annunciati dalla casa automobilistica statunitense appartenenti alla nuova gamma 4xe.

I clienti possono contare su un motore turbo benzina da 1.3 litri capace di sviluppare una potenza massima di 180 CV, posizionato sull’asse anteriore, e abbinato a un propulsore elettrico da 60 CV che si occupa di muovere le ruote posteriori. Complessivamente, abbiamo quindi una potenza di 240 CV.

Jeep Compass 4xe

Jeep Compass 4xe: disponibile da 269 euro al mese tramite finanziamento

Grazie alla tecnologia elettrificata, il marchio di Stellantis sostiene che la Compass 4xe ha visto un aumento di coppia e potenza fino al 50%. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi, una velocità massima di 130 km/h in modalità 100% elettrica e 200 km/h in modalità ibrida e meno di 60 g/km di emissioni di CO2.

In questi ultimi giorni, Jeep sta proponendo una promozione molto interessante che riguarda la nuova Jeep Compass 4xe, dedicata a tutti coloro che desiderano mettersi alla guida del SUV compatto. In particolare, l’offerta prevede una rata mensile di 269 euro con due anni di manutenzione e quattro anni di garanzia inclusi e con TAN 5,99% e TAEG 7,92%.

Anziché pagare il prezzo di listino di 47.200 euro, è previsto un prezzo promozionale di 37.500 euro oppure 36.000 euro scegliendo JEEP Excellance. Nello specifico, il vantaggio proviene dall’ecobonus (2500 euro), dall’incentivo statale per i veicoli con emissioni comprese tra 21 e 60 g/km (2000 euro), dallo sconto venditore (2000 euro + IVA), dallo sconto in caso di finanziamento (1500 euro) e da ulteriori sconti (3960 euro).

Nel caso della Compass PHEV, l’incentivo è pari a 2000 euro in caso di rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 2000 euro + IVA o 1000 euro senza rottamazione e a condizione di uno sconto del venditore di almeno 1000 euro + IVA.

Un esempio di finanziamento per la nuova Jeep Compass 4xe, dal prezzo promozionale di 36.000 euro, prevede un anticipo di 6700 euro, una durata di 49 mesi, prima rata a 30 giorni e 269 euro al mese per 48 mesi.

Il valore garantito futuro è pari alla rata finale residua, cioè 24.834,12 euro. L’importo complessivo del credito, ossia 30.756,86 euro, include anche la polizza Pneumatici Plus, gli interessi, le spese istruttoria, il servizio marchiatura, il Maximum Care 2 anni/160.000 km e altro ancora.

