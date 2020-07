Jeep Renegade e Compass 4xe: oggi la presentazione ufficiale online

Abbiamo avuto la possibilità di parlare più volte delle nuove Jeep Renegade e Compass 4xe. Mentre la casa automobilistica americana ha già aperto gli ordini in alcuni mercati, il coronavirus ha messo in pausa la presentazione ufficiale dei primi due modelli ad indossare il nuovo badge 4xe che si riferisce ai veicoli ibridi plug-in del marchio.

Nelle scorse ore, però, il brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato che presenterà i nuovi modelli plug-in hybrid (PHEV) proprio oggi, lunedì 20 luglio. La conferenza stampa si terrà ovviamente sul Web ed è possibile guardarla dal vivo anche su ClubAlfa.it sfruttando la live streaming su YouTube che trovate in fondo all’articolo. La conferenza stampa inizierà alle 15:00 (ora italiana).

Jeep Renegade e Compass 4xe: la presentazione ufficiale dei primi modelli ibridi plug-in avverrà oggi

Le nuove Renegade e Compass 4xe garantiscono le migliori prestazioni e dinamiche di guida di sempre e rappresenteranno l’impegno di Jeep di diventare leader in tecnologie ecocompatibili. La conferenza stampa sarà presentata da Antonella Bruno – Head of Jeep EMEA, Marco Pigozzi – Product Marketing Director di Jeep EMEA, e Francesco Cimmino – Propulsion System Chief and Global Chief Engineer Renegade and Compass PHEV.

In Italia, il Jeep Renegade 4xe parte da 38.500 euro mentre la Jeep Compass 4xe da 42.650 euro. Entrambi i SUV possono essere acquistati sfruttando anche le offerte finanziarie proposte da FCA Bank.

La versione base di entrambi i veicoli è equipaggiata da un motore benzina da 1.3 litri con potenza di 130 CV abbinato a un propulsore elettrico da 60 CV montato sull’asse posteriore.

La variante top, invece, è equipaggiata dallo stesso powertrain ma in questo caso sviluppa 180 CV, oltre al motore elettrico da 60 CV. Accanto al gruppo propulsore è presente un cambio automatico a 6 rapporti e una batteria da 11,4 kWh.

La modalità completamente elettrica consente alle Jeep Compass e Renegade 4xe di raggiungere un’autonomia di circa 50 km. Per quanto riguarda le prestazioni, il sistema ibrido permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7,5 secondi e una velocità massima di 200 km/h in modalità standard e 130 km/h in quella full electric.