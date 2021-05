Tesla usa un Ram 1500 TRX per test nel suo stabilimento di Fremont

Tesla ha presentato il Cybertruck a novembre del 2019 e da allora i progressi nello sviluppo della versione finale e la produzione di massa non sono stati ancora rivelati chiaramente. Il CEO Elon Musk ama portare fuori il prototipo per un giro ogni tanto.

Nemmeno oggi però vedremo il nuovo truck, almeno non di Tesla. Nello stabilimento di Fremont è stato individuato qualcosa di molto interessante. Si tratta di un Ram 1500 TRX ricoperto di cavi e da altre apparecchiature utilizzate solitamente per condurre dei test. Non è chiaro al momento il motivo per cui Tesla abbia usato il potente pick-up Hellcat ma, secondo addetti ai lavori, lo starebbe confrontando con il suo Cybertruck.

Ram 1500 TRX nello stabilimento Tesla di Fremont

Ram 1500 TRX: Tesla starebbe usando il pick-up per testare il suo Cybertruck

Il 1500 TRX è stato immortalato in un video lungo 11 minuti registrato con un drone e pubblicato su YouTube. Le riprese del pick-up ad alte prestazioni occupano però soltanto una piccola parte della clip.

Grazie a quest’ultima possiamo vedere che diversi sensori e cavi sembrano essere collegati al Ram 1500 TRX da 712 CV, sebbene ci siano pochi ostacoli nel parcheggio dello stabilimento di Fremont per mettere alla prova le sue capacità in off-road. Forse Tesla sta valutando alcuni aspetti del TRX come le sofisticate sospensioni visto che non ha mai realizzato un fuoristrada prima d’ora.

Gli unici altri veicoli presenti assieme al pick-up Ram sono alcune berline. A meno che il produttore californiano non voglia realizzare una versione off-road della sua popolare Model 3, è improbabile che le vetture fossero lì soltanto per pura coincidenza. La mancanza di un Tesla Cybertruck accanto al 1500 TRX, anche completamente camuffato, potrebbe suggerire che il modello di produzione è ancora lontano dall’arrivo sulle strade.

Elon Musk ha affermato che i primi test dovrebbero partire ad un certo punto nel corso del 2021 ma al momento non abbiamo ancora informazioni precise al riguardo. Sarà sicuramente interessante vedere la versione di produzione del Cybertruck e soprattutto scoprire in che modo il Ram 1500 TRX abbia contribuito allo sviluppo.







