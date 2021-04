Ram 1500 TRX: Fioravanti Motors porta in Italia il pick-up Hellcat

Come molti di voi sanno, Ram non vende ufficialmente in Italia i suoi prestanti pick-up. Tuttavia, dei famosi importatori accontentano i fan portando nel nostro Bel Paese alcuni modelli. Tra questi ultimi spicca Fioravanti Motors che ha deciso di importare in Italia il performante Ram 1500 TRX con il suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Abbiamo di fronte il pick-up più potente e prestante mai realizzato fino ad ora in quanto riesce ad erogare una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima. Secondo quanto dichiarato, questa variante sarà disponibile nel mercato italiano con una dotazione unica e specifica il cui prezzo sarà rivelato soltanto su richiesta.

Ram 1500 TRX con Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri

Ram 1500 TRX: il veicolo arriverà nel nostro Bel Paese con una dotazione specifica

Accanto al prestante otto cilindri in configurazione Hellcat, lo stesso che troviamo su altri modelli di Stellantis ad alte prestazioni come Dodge Charger, Challenger e Durango SRT Hellcat e Jeep Grand Cherokee Trackhawk, ci sono un compressore volumetrico da 2.7 litri, la trazione integrale e una trasmissione automatica a 8 marce.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica statunitense, il 1500 TRX impiega soli 4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima (autolimitata) di 190 km/h.

Gli ingegneri di Ram hanno lavorato sul pick-up ad alte prestazioni per garantire il massimo sia su strada che in fuoristrada. L’assetto è costituito da ammortizzatori Bilstein regolabili che sono 50 mm più alti rispetto a quelli del modello standard, oltre ad aver allargato le carreggiate di 80 mm per via della presenza di nuovi pneumatici off-road specifici da 35”.

Rispetto al 1500 standard, il TRX adotta altre soluzioni molto interessanti come i due terminali di scarico posteriori con diametro da 120 mm, la presa d’aria posizionata sul cofano motore, vari dettagli esterni in nero lucido e un abitacolo costituito da rivestimenti in pelle e alcantara e inserti in fibra di carbonio su plancia e pannelli delle portiere.

Essendo un veicolo top di gamma, Ram ha pensato anche all’aspetto tecnologico in quanto troviamo l’ultima generazione del sistema di infotainment Uconnect abbinato a un ampio display touch da 12.3 pollici posizionato verticalmente nella plancia centrale.

Quest’ultimo consente di accedere ad alcune caratteristiche specifiche per questo Ram 1500 TRX fra cui le Performance Pages dove gestire il lato prestazionale del pick-up. Non manca un impianto audio realizzato da Harman & Kardon. Al momento, Fioravanti Motors non ha fornito alcun dettaglio aggiuntivo sul veicolo. Ad esempio, non sappiamo quanti esemplari saranno importati in Italia.

