Fiat: 3 modelli sul podio delle auto più vendute in Brasile

Ad aprile Fiat domina ulteriormente in Brasile. La principale casa automobilistica italiana è riuscita a piazzare ben 3 modelli sul podio delle auto più vendute nel mese nell’importante mercato auto latino americano con soli 2 giorni rimasti alla chiusura del mese. Fiat Strada (11.370) e Toro (6.226) erano già in vantaggio nella prima metà del mese e dunque la loro posizione non sorprende.

Ad aprile Fiat domina ulteriormente in Brasile riuscendo a piazzare ben 3 modelli sul podio delle auto più vendute

La sorpresa è invece rappresentata dalla 3a posizione di Fiat Mobi (6.087 unità), 6a fino a pochi giorni fa. Ma nulla è definitivo, visto che la Hyundai HB20 (6.061 unità) è praticamente incollata. Continua la grande prestazione del gruppo Stellantis con il 5 ° posto della Jeep Renegade (5.822 unità), leader tra i SUV, e con il 10 ° posto della Jeep Compass (4.716 unità), con la linea 2022 lanciata ufficialmente questa settimana.

Con una produzione ridotta e penalizzata anche dalla mancanza di input, la Chevrolet Onix (5.784) è scesa al 6 ° posto e vede già l’avvicinamento pericoloso della VW Gol (5.623). Nella corsa al secondo posto tra i SUV, la Hyundai Creta (4.983) ha la meglio sulla Chevrolet Tracker (4.756).

Con 4.150 unità immatricolate, la berlina compatta Fiat Argo avrà bisogno di uno sforzo enorme negli ultimi giorni per tornare tra i primi 10 in classifica. Nel 1 ° mese intero con la presenza della Corolla Cross nelle concessionarie, la Toyota Corolla è 18 °, con meno di 3 mila unità vendute (2.924). Vedremo dunque se con la conclusione effettiva del mese di aprile il dominio della casa di Torino in Brasile sarà confermato con un podio che per la prima volta potrebbe sorridere completamente al brand di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 500 Elettrica verrà venduta in Brasile nella versione Icon

Ad aprile Fiat domina ulteriormente in Brasile riuscendo a piazzare ben 3 modelli sul podio delle auto più vendute

Ti potrebbe interessare: Fiat Mobi è stata l’auto che ha aumentato di più il prezzo a marzo

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI