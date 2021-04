Nuova Fiat 500 Elettrica verrà venduta in Brasile nella versione Icon

Fiat venderà in Brasile la nuova Fiat 500 Elettrica nella versione Icon, secondo quanto dichiarato da un noto sito Web locale. Le due unità testate in Brasile erano nella versione entry-level Action con motore da 70 kW mentre la Icon dispone di un powertrain da 87 kW.

La 500 Elettrica Icon propone un’autonomia di 322 km nel ciclo urbano (WLTP) che passa a 462 km se utilizzata soltanto in città. Anche il motore elettrico della 500e Icon è più potente in quanto sviluppa 118 CV anziché 95 CV.

Nuova Fiat 500 Elettrica: la city car a zero emissioni sarà venduta in Brasile nella versione Icon

Oltre alla maggior potenza, l’equipaggiamento di serie della versione Icon è più generoso. Aabbiamo climatizzatore automatico, borsa portaoggetti sul retro del sedile del passeggero, cavo di ricarica Tipo 2, supporto per la ricarica rapida da 85 kW, cruise control, porta USB per la ricarica, specchietti esterni elettrici, fanali posteriori a LED, luci di marcia diurna a LED, quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici, selettore della modalità di guida, kit di riparazione pneumatici e sistemi Keyless Entry e Keyless Go.

L’elenco include anche sensore pioggia, accensione automatica dei fari, sensore di pressione degli pneumatici, presa di corrente da 12V e freno di stazionamento con funzione Auto Hold.

La versione europea della nuova Fiat 500 Elettrica Icon propone, a livello di sicurezza, frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, sensore di rilevamento della stanchezza del conducente, airbag frontale, a tendina e laterali, avviso di cambio corsia, chiamate di emergenza, controllo di stabilità, Hill Holder, Assistant Intelligent Speed e riconoscimento della segnaletica stradale.

Non manca il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.25 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e impianto audio composto da quattro altoparlanti anteriori.

