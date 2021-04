Opel Corsa-e Rally: i primi esemplari sono stati consegnati ai clienti

L’ADAC Opel e-Rally Cup è pronto per la sua stagione di debutto. I primi 10 esemplari della Opel Corsa-e Rally 100% elettrica sono già stati consegnati ai clienti. Presso il Test Centre a Dudenhofen (Germania), le squadre di rally hanno ricevuto non solo il veicolo ma anche le attrezzature fra cui le tute da corsa per piloti e co-piloti.

Durante la consegna della Corsa-e Rally, i team hanno ricevuto un briefing completo sulla nuova tecnologia elettrica presente a bordo della vettura. Questo è stato seguito da una serie di test con i vari esemplari. Inoltre, i clienti hanno ricevuto vari motivi per convincersi dell’elevato potenziale della Opel Corsa-e Rally.

Opel Corsa-e Rally profilo laterale

Opel Corsa-e Rally: i clienti hanno ricevuto i loro esemplari dell’auto da rally

Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport, ha detto: “La consegna del veicolo è stata un passo importante per noi, i team e il progetto. È un chiaro segnale che le cose stanno finalmente per iniziare. L’attesa e l’entusiasmo per l’inizio della stagione potevano essere avvertiti da tutti. Le auto rimanenti verranno consegnate successivamente“.

Dopo la cancellazione dell’ADAC ACTRONICS Rally Sulingen a causa del coronavirus, l’apertura della stagione dell’ADAC Opel e-Rally Cup si svolgerà l’11-12 giugno all’ADAC Rally Stemweder Berg.

I team della competizione pareciperanno a un evento di prova per familiarizzare con la Corsa da rally e l’infrastruttura di ricarica. Inoltre, le squadre riceveranno una formazione sull’alta tensione, che sarà condotta e certificata dal TÜV Thüringen. Diverse squadre provenienti da Germania, Francia, Austria, Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi si sono già registrate per l’ADAC Opel e-Rally Cup 2021.

Ecco alcune caratteristiche offerte dall’auto da rally

La Opel Corsa elettrica, con il suo motore da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima, riesce a lanciarsi vigorosamente tra le curve e ad accelerare rapidamente da ferma. Il differenziale Torsen a slittamento limitato assicura la migliore trazione, soprattutto in uscita dalle curve.

L’Opel Corsa-e Rally dispone di un sottoscocca in acciaio ad alta resistenza che protegge il pacco batterie, a sua volta installato in un involucro. In aggiunta, l’auto da rally dispone di una piastra protettiva in alluminio spessa 5 mm. Non manca una resistenza minima di isolamento per le componenti e la protezione antincendio.

La casa automobilistica tedesca, infine, ha utilizzato delle batterie in grado di resistere a diverse condizioni quali resistenza a fuoco, impatto meccanico, protezione da sovraccarico/sovrascarica, vibrazioni, cortocircuito e surriscaldamento.





Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI