Nuova Lancia Delta: tornerà con Stellantis?

Lancia Delta è sicuramente uno dei modelli più famosi e apprezzati che la casa automobilistica piemontese abbia lanciato nella sua storia. Ora che si è saputo che nei prossimi anni Stellantis punterà sul marchio automobilistico italiano considerato uno dei 3 brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles, ci si chiede se anche questo modello possa tornare. Una nuova Lancia Delta ovviamente farebbe la sua figura in una rinnovata gamma di Lancia che in base a quanto dichiarato dai dirigenti di Stellantis e dallo stesso numero uno del brand Luca Napolitano nei prossimi anni accoglierà numerosi nuovi modelli.

Nella futura gamma di Stellantis ci sarà spazio per una nuova Lancia Delta?

Nei giorni scorsi ad esempio vi abbiamo riportato la voce del ritorno di una nuova Lancia Thema, ma anche quello di una nuova Lancia Delta è sicuramente auspicato da molti. La vettura potrebbe tornare sfruttando una delle piattaforme del nuovo gruppo Stellantis con versioni a combustione, ibride ed elettriche al 100 per cento. Inoltre non possiamo escludere che la vettura possa anche essere proposta in due diverse versioni: berlina compatta e SUV.

La vettura sfruttando la futura piattaforma eVMP/STLA Medium, il cui lancio è previsto entro la fine del 2023, potrebbe arrivare nel corso del 2024 o al massimo nel 2025. Al pari di quanto avverrà con Alfa Romeo dunque anche per Lancia nei prossimi anni potrebbe avvenire un rilancio in grande stile ma con la massima attenzione per quella che è la tradizione e la storia del marchio. Dunque proporre nuove versioni moderne e tecnologiche di famosi modelli del passato potrebbe risultare un’arma vincente per il rilancio del marchio che al momento conta di un solo modello venduto in un unico mercato: l’Italia.

Ti potrebbe interessare: Lancia Stratos: ecco un concept in chiave moderna con corpo a cuneo allungato

Nella futura gamma di Stellantis ci sarà spazio per una nuova Lancia Delta?

Ti potrebbe interessare: Gamma Fiat e Lancia Ypsilon in promozione fino al 30 aprile con il Superbonus

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI