Chrysler Pacifica Hybrid è il miglior minivan ibrido d’America

Good Housekeeping ha recentemente riconosciuto la Chrysler Pacifica Hybrid 2021 come Best Hybrid Minivan, segnando il quarto riconoscimento consecutivo conquistato dalla Pacifica, il minivan più premiato negli ultimi cinque anni. La Pacifica Hybrid è una delle sole otto nuove auto ibride che Good Housekeeping ha scelto per il 2021.

In particolare, il Good Housekeeping Institute (GHI) ha condotto diverse ore di test e macinato migliaia di km a bordo dei veicoli per identificare i migliori produttori e i migliori modelli ibridi. Una volta trovati, Good Housekeeping si è rivolto agli esperti di Car and Driver per confrontare le note sulle prestazioni e altre caratteristiche al fine di determinare i vincitori.

Chrysler Pacifica Hybrid: il minivan conquista un importante premio in America

La Chrysler Pacifica Hybrid è il primo veicolo ibrido in assoluto nel segmento dei minivan e l’unico monovolume ibrido plug-in ad offrire un’autonomia in full electric di oltre 48 km e un’autonomia totale superiore agli 804 km. Il veicolo è dotato di una innovativa trasmissione a variazione elettrica a doppio motore progettata da Stellantis, abbinata a una versione appositamente modificata del motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri che aiuta ad alleviare l’ansia da autonomia e ad offrire più tranquillità alle persone.

La Pacifica Hybrid è stata progettata per garantire un’esperienza di guida senza interruzioni, senza che il conducente debba scegliere fra modalità elettrica e ibrida. Inoltre, a bordo ci sono oltre 100 funzioni di sicurezza e di protezione offerte come standard e il sistema di infotainment Uconnect Theater composto da due display touch da 10.1 pollici sullo schienale dei sedili in cui i bambini possono guardare e riprodurre video in streaming o giocare ai 13 giochi integrati.

Infine, la Chrysler Pacifica Hybrid offre posti a sedere per un massimo di sette persone con poltrone singole per la seconda fila e sedili Stow ‘n Go per la terza, oltre a porte laterali e portellone posteriore scorrevoli con apertura senza mani.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI